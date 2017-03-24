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Томас Китинг получил условный срок

Суд Пхукета вынес вердикт по делу о столкновении аквабайков, в результате которого погибла 20-летний Эмили Колли, девушка Томаса Китинга.

Таньялак Сакут

24 Марта 2017 09:32:16

Томас Китинг в суде провинции Пхукет. Фото: Таньялак Сакут
Томас Китинг в суде провинции Пхукет. Фото: Таньялак Сакут

Решение пхукетского суда было оглашено утром 23 марта. Австралиец Томас Китинг был призван виновным в опасном вождении, повлекшем за собой гибель человека. 22-летнего Китинга приговорили к двум годам тюрьмы условно и штрафу в 5000 бат. Вслед за родственниками погибшей Эмили суд также назвал произошедшее «ужасным несчастным случаем» и «трагедией».

На оглашении судебного вердикта вместе с Китингом присутствовали его родственники и родные Эмили, местный адвокат и генконсул Австралии на Пхукете Крейг Фергюсон. Все они отказались от комментариев прессе.

В воскресенье, 5 февраля, австралиец Томас Китинг и его подруга Эмили Джейн Колли арендовали два аквабайка на Кароне и отправились кататься у пляжа Ката, где водные мотоциклы Китинга и Колли столкнулись. В результате аварии 20-летняя Эмили Джейн Колли погибла, 22-летний Китинг серьезных травм избежал и когда девушку достали из воды, помогал проводить сердечно-легочную реанимацию (см. здесь).

Через четыре дня после инцидента Китинг был вызван в полицейский участок Карона, где ему были официально предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем смерть человека. Австралиец явился в участок в сопровождении своих родственников и членов семьи Эмили Колли, которые подтвердили, что считают произошедшее несчастным случаем и ни в чем не винят Китинга. В пятницу, 17 февраля, австралиец предстал перед судом провинции Пхукет и признал выдвинутые против него обвинения.

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