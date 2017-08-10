Тинейджер арестован за серию уличных грабежей

Полиция арестовала 19-летнего подростка, разыскивавшегося за серию уличных грабежей в Таланге.

10 Августа 2017 13:34:29

Арест 19-летнего Кхиттхикарна Тхонгнака, разыскивавшегося за серию уличных грабежей, подтвердил на пресс-конференции 9 августа шеф полиции Таланга полковник Сомпхонг Тхип-Арпхакун.

Начальник участка пояснил, что поиски Кхиттхикарна начались после того, как полиция в июне получила серию заявлений от местных жителей, ставших жертвами юношей. Во всех случаях добычей молодого человека были мобильные телефоны. Потерпевшие уже опознали злоумышленника по записям с камер уличного наблюдения.

Полковник Тхип-Арпхакун рассказал о трех эпизодах дела. Первый произошел 19 июня на дороге, ведущей к водопаду Тонсай. Кхиттхикарн подкараулил мотоциклиста на светофоре и угрожая ножом потребовал, чтобы тот отдал ему мобильный телефон. Потерпевший подчинился, после чего грабитель скрылся с места событий.

Два других преступления были совершены 25 июня в районе храма Wat Phrathong. В каждом из случаев Кхиттхикарн действовал идентично: просил у прохожего телефон, чтобы позвонить, после чего с аппаратом у уха шел к своему мотоциклу, а затем скрывался.

Кхиттхикарну Тхонгнаку будут предъявлены обвинения в вооруженных ограблениях с использованием транспортного средства и ношении оружия в общественном месте.