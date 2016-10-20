Thanyapura перенесла ноябрьскую велогонку на январь

Третья велогонка Thanyapura Phuket Classic Cycling Race перенесена на несколько месяцев ввиду траура по Его Величеству Пхумипону Адульядету.

24 Октября 2016 14:55:09

Фото: Thanyapura

Мероприятие, изначально запланированное на 13 ноября этого года, состоится 29 января следующего.

В рамках соревнований пройдут два заезда. Участникам соревнования в формате Mini Classic предстоит преодолеть 45 км по дорогам северной части острова. Дистанция в формате Classic будет более серьезной – 106 км. Сумма всех подъемов на трассе составит внушительные 861 м. Участникам основного заезда предстоит добраться Кхлонг-Тхома в провинции Пханг-Нга и вернуться оттуда в Thanyapura.

В формате Mini Classic предусмотрены следующие возрастные группы: открытая, 13-17 лет, 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, плюс отдельно старше 40 для женщин и старше 50 для мужчин. В формате Classic выделены следующие группы: открытая, 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, плюс старше 40 для женщин и старше 50 для мужчин. Призы будут вручены трем лучшим участникам в каждой из категорий.

Подробнее о гонке можно узнать на сайте Thanaypura в разделе Events.