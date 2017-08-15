Thailand Property Awards 2017
Дата/Время начала:
15 Сентября 2017 18:00:00
-
15 Сентября 2017 22:30:00
PropertyGuru Thailand Property Awards в 12-й раз пройдет в Таиланде с итоговой церемонией награждения в Plaza Athenee Bangkok. Благодаря профессиональной организации системы премий под контролем BDO (пятой крупнейшей аудиторской компании в мире) PropertyGuru Thailand Property Awards является крупнейшим и самым престижным событием в сфере недвижимости в Королевстве, собирающим новые и устоявшиеся имена из числа лучих девелоперов, проектов и дизайнерских решений.
Газета The Phuket News является спонсором премии.