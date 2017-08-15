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Thailand Property Awards 2017

Дата/Время начала: 15 Сентября 2017 18:00:00 - 15 Сентября 2017 22:30:00

PropertyGuru Thailand Property Awards в 12-й раз пройдет в Таиланде с итоговой церемонией награждения в Plaza Athenee Bangkok. Благодаря профессиональной организации системы премий под контролем BDO (пятой крупнейшей аудиторской компании в мире) PropertyGuru Thailand Property Awards является крупнейшим и самым престижным событием в сфере недвижимости в Королевстве, собирающим новые и устоявшиеся имена из числа лучих девелоперов, проектов и дизайнерских решений.

Газета The Phuket News является спонсором премии.

 
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Танаттха Сэнгморакот
Адрес : Plaza Athenee Bangkok, a Royal Meridien
Веб-сайт : asiapropertyawards.com/thailand
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Расположение

 

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