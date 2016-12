Thailand Elite представляет яхтенное шоу PIMEX 2017 Четырнадцатое ежегодное международное яхтенное шоу PIMEX пройдет в удостоенной высоких наград гавани Royal Phuket Marina на восточном побережье Пхукета с 5 по 8 января 2017 года. Материал партнеров 15 Декабря 2016 17:15:57 PIMEX – это не только яхты, но также недвижимость, машины и многое другое. Фото: PIMEX Шоу пройдет в дни праздничного сезона, когда на острове находятся и владельцы вилл, и постоянные резиденты из числа иностранцев, и респектабельная публика, приехавшая на Рождество и Новый год. В прошлом году шоу собрало более 5000 посетителей из числа покупателей премиальных товаров и услуг. Проводящаяся ежегодно с 2003 года, выставка PIMEX прочно вошла в пхукетский календарь крупнейших отраслевых мероприятий. В этом году в экспозиции на воде будут представлены все ключевые яхтенные бренды и брокеры. Посетители смогут ознакомиться с флотом из более 40 яхт длиной от 10 м до 30 м, включая парусные и моторные лодки, многокорпусные и однокорпусные суда. Особого внимания заслуживают экспозиции Simpson Marinе (с такими брендами как Lagoon, Monte Carlo Yachts, San Lorenzo и Beneteau); Boat Lagoon Yachting (яхты под брендами Princess Yachts, Jeanneau и Wider Yachts); Go Boating Thailand (Majesty Yachts, Gulf Craft, Oryx и Silvercraft); а также Azimut Yachts Thailand, Sunseeker, Axopar, Fairline, Hanse and Moody плюс широкий выбор катамаранов. В частности, Multihull Solutions представит Fontaine-Pajot, Corsair и роскошную яхту Sherkan, а Sail In Thailand продемонстрирует яхты Island Spirit тайской постройки. Также непосредственно на набережной с видом на гавань будут демонстрироваться с трейлеров малоразмерные катера и лодки, которые могут заинтересовать покупателей начального уровня. В кондиционированном выставочном зале гостям будут представлены предложения чартерных компаний, судовые двигатели и оборудование, небольшие лодки и тендеры, водные скутеры, спортивная одежда, рыболовные снасти и другие товары. Кроме того, поскольку PIMEX является всеобъемлющей выставкой люксовых товаров, экспозиция будет включать премиальную недвижимость, экзотические автомобили и мотоциклы, другую премиальную продукцию. Свежая кухня от пяти расположенных на набережной ресторанов органично дополнит программу дня, а детский клуб Kids Mania предложит специальные расценки для гостей с детьми, чтобы родители могли комфортно выбрать яхту своей мечты. Вечером же гости смогут насладиться живой музыкой, свежим бризом и самыми потрясающими видами на Пхукете. В течение часов работы выставки радиостанция Live 89.5 будет вести живой эфир с мероприятия (компания Class Act Media является традиционным медиа-спонсором PIMEX). Выставка открыта для посетителей с 11:00 до 20:00, вход бесплатный. Зарегистрируйтесь и получите шанс выиграть четыре дня проживания в The Village Coconut Island. Приходите и почувствуйте вкус стильной жизни на Пхукете. Подробнее на www.phuketboatshow.com.