Thai Smile увеличила число рейсов Пхукет-Бангкок

С 1 июля 2017 года авиакомпания Thai Smile ежедневно выполняет семь рейсов с Пхукета в Бангкок и обратно вместо пяти.

4 Июля 2017 10:59:45

Авиакомпания добавила в расписание рейсы с Пхукета в 13:05 и 19:40 и рейсы из Бангкока в 10:50 и 17:25. Время в пути – стандартные 1 час и 25 минут.

Цены начинаются от 1600 бат по тарифу Smile Saver, хотя на некоторых рейсах доступен тариф Smile Promo, который ниже на 400 бат (всего 1200 бат).

Рейсы выполняются самолетами Airbus A320. Домашний аэропорт авиакомпании – Suvarnabhumi.