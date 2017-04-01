Территория от Камалы до Ко-Кэу станется без воды 4 апреля
Управление водоснабжения провинции Пхукет (PWA) объявило о проведении очередного этапа ремонтных работы на магистральных линиях.
1 Апреля 2017 11:30:40
Фото: Архив The Phuket News
Как говорится в уведомлении PWA, во вторник, 4 апреля, перебои с водоснабжением могут ощущаться во всей центральной части острова от западного побережья до восточного. Без воды (частично или полностью) могут остаться здания в тамбонах Камала, Чернг-Талей, Срисунторн, Па-Кхлок, Тхепкрасаттри, Ко-Кэу.
Ремонтные работы начнутся в 9:00 утра. Время их завершения в уведомлении PWA не указывается, но обычно нормальное водоснабжение восстанавливается к 16:30. Дополнительную информацию можно получить по телефона 076-319173 и 089-856419