Теракт в Санкт-Петербурге унес жизни 11 человек

Госпитализированы, согласно данным отделения МЧС по Санкт-Петербургу, более 50 человек.

4 Апреля 2017 09:20:30

По предварительным данным. бомбу в вагоне метро привел в действие террорист-смертник. Фото: AFP / STR

Взрыв в Санкт-Петербургском метров произошел в 14:40 мск (18:40 по бангкокскому времени) понедельника, 3 апреля. Взрывное устройство сработало в третьем вагоне электропоезда, двигавшегося от станции «Сенная площадь» к станции «Технологический институт». После взрыва машинист принял решение не прекращать движение, довел состав до станции, и там экстренные службы приступили к оказанию помощи пострадавшим. В Следственном комитете России, который занимается расследованием теракта, действия машиниста оценили положительно.

«Машинист поезда, в вагоне которого произошел взрыв, грамотно действовал в сложившейся обстановке. Взрыв произошел на перегоне между станциями, но машинист принял правильное решение не останавливать поезд, доехав до станции, что позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим. Не исключено, что это помогло предотвратить появление еще большего количества жертв», – заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт), но следствие, согласно заявлению Петренко, намерено проверить и все другие возможные версии происшествия. В Санкт-Петербург была направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата СК. Ранее именно это ведомство занималось расследование взрывов в московском метро.

Как сообщает ТАСС, правоохранительные органы уже предварительно установили личность террориста, который привел взрывное устройство в действие.

«Судя по характеру телесных повреждений, действовал смертник. Взрывное устройство было прикреплено у него на теле, либо находились в рюкзаке, либо он держал его даже в руках, но на уровне живота. Об этом свидетельствует и тот факт, что у всех, кто находился поблизости, характерные повреждения именно в области живота», – заявил источник ТАСС.

«Его личность предварительно установлена. Он действительно уроженец Средней Азии и имел связи с сирийскими боевиками», – добавил он.

При этом газета «КоммерсантЪ» пишет, что взрывов в петербургском метро должно было быть два. Об изданию сообщил информированный источник.

«Около трех часов дня на станции метро «Площадь Восстания» под одной из лавок было обнаружено другое самодельное взрывное устройство, схожее по конструкции со сработавшей бомбой. Оно также находилось в черной мужской сумке. В качестве корпусов для обоих СВУ использовались пустые металлические автомобильные огнетушители (несколько подобных бомб, кстати, было взорвано в 2010 году в Дагестане). Внутри них находилась взрывчатка, поверх которой с помощью скотча были закреплены стальные шарики от подшипников и монеты. По первоначальным оценкам экспертов, мощность взрывных устройств составляла от 300–500 г в тротиловом эквиваленте», – сообщает подробности «КоммерсантЪ».

Издание пишет, что спецслужбы были в курсе того, что в Санкт-Петербурге готовится теракт, но из-за недостатка информации предотвратить его не смогли. О планах организовать атаку ФСБ сообщил россиянин, сотрудничавший с террористической организацией «Исламское государство» и задержанный после возвращения из Сирии. От него ФСБ получило номера мобильных телефонов членов террористической группы, но все сим-карты оказались куплены на подставных лиц, при этом террористы редко прибегали к помощи мобильной связи, а все их разговоры «ограничивались короткими фразами, в которых не уточнялись имена, время и места встреч».

Впрочем, «КоммерсантЪ» полагает, что именно наличие этой информации позволило предотвратить второй взрыв. Сразу после первого спецслужбы заблокировали мобильные телефоны террористов и лишили их связи. После этого второй подрывник, как предполагает издание, запаниковал и отказался от реализации плана..

В МЧС России продолжают работу телефоны горячих линий, по которым можно получить информацию и психологическую поддержку: 8-800-775-17-17, 8-800-100-20-01 и 8 (812) 718-25-16. Списки пострадавших опубликованы на сайте ведомства.