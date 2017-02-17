Теннисисты BISP выступили в Бангкоке

В начале февраля в столичном Sport and Spa Tennis Club прошел юношеский турнир по теннису PTT Junior Championships 1/17.

17 Февраля 2017 15:27:41

Берди, победитель соревнований в возрастной группе 8 лет и младше.

Честь Пхукета на соревнованиях защищали Берди (в возрастной группе 8 лет и младше) и Анзак (в возрастной группе до 12 лет).

Берди во второй раз принимал участие в соревнованиях по «взрослому теннису» (full ball), в которые обычно начинаютиграть с 11 лет. Тем не менее, семилетний Берди выступил на крепкую пятерку, переиграв в финале первую ракетку Таиланда (4-1, 4-0) и привезя на Пхукет главный трофей турнира в своей возрастной группе. Примечательно, что с этим соперником он ранее уже однажды встречался и та игра тоже закончилась победой воспитанника академии тенниса British International School Phuket.

Партнер Берди по команде – десятилетний Анзак – дошел до четвертьфинала, где уступил со счетом 4-1, 5-3. Впрочем, у юного теннисиста еще остается два года в текущей возрастной группе, так что шансы на трофеи на будущих турнирах будут выше.