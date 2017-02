Тедди, Бенгт и их Scandinavian Orthopaedic Laboratory Пациентов Scandinavian Orthopaedic Laboratory объединяет одна мечта – снова начать ходить. А двое иностранцев делают так, что эта мечта сбывается. Марк Ноулс 28 Февраля 2017 10:13:08 Когда я впервые встретил доктора Тедди Фагерстрома в Bangkok Hospital Phuket, то впечатление у меня сложилось неоднозначное. Белый медицинский халат довольно странно сочетался с импозантной бородкой врача, серьгами в ушах и татуировками. Все стало на свои места только тогда, когда я узнал, что в свободное от работы время Тедди рассекает по острову на Harley Davidson и играет на басу в рок-группе. В рабочее же время Фагерстром и его коллега Бенгт Содербург руководят ведущей протезной клиникой в Азии, помогая сотням людей снова обрести возможность ходить, заниматься спортом и жить полной жизнью. Синергия опыта Тедди переехал в Таиланд около 13 лет назад и, по его признанию, планировал завершить карьеру в ортопедической хирургии и открыть оздоровительный центр «для людей, потерявшихся в нашем мире западной медицинской системы». Планы Тедди, как и многих других, разрушило азиатское цунами 2014 года. А затем он случайно встретил коллегу-ортопеда Бенгта, и они вместе открыли Scandinavian Orthopaedic Laboratory здесь, на Пхукете. Расположенная при Bangkok Hospital Phuket, клиника Бенгта и Тедди может выглядеть скромной, но на деле это ведущий центр в Азии, куда приезжают пациенты со всего региона. «В основном мы работаем в трех направлениях. Во-первых, это протезы рук и ног. Во-вторых, различные бандажи и корсеты при переломах и других травмах, а также для детей с врожденными дефектами», – перечисляет Тедди. «В-третьих, это анализ двигательных функций – анализ ходьбы, бега. Мы проверяем коленные суставы и ступни, поскольку в зависимости от того, как они работают в движении, суставам может потребоваться та или иная поддержка. Мы часто проводим спортивный анализ, особенно для атлетов, занимающихся дисциплинами, требующими большой выносливости, такими как марафонские забеги, триатлон, кросс. Этим спортсменам действительно может сильно помочь специальная вставка в обувь», – завершает список он. Встреча Тедди и Бенгта – это не меньше, чем проявление космической кармы, поскольку знания хирурга и ортопеда органично дополнили друг друга и позволили делать уникальные вещи. В их маленькой клинике можно получить все, что угодно: от корректирующей стельки в ботинок, до сверхсовременного протеза. «На самом деле мы весьма уникальная клиника. Все объясняется командной работой и синергией опыта Бенгта как врача-ортопеда и моего опыта хирурга в ортопедической и спинальной областях», – говорит Тедди. «Будучи хирургом, я знаю как устроен организм и как он работает, но не очень хорошо понимаю, как внести в эту работу изменения при помощи биомеханических протезов и вернуть человеку возможность нормально ходить. В свою очередь, Бенгт работал по всему миру именно в области биомеханики, и здесь у него гораздо больше опыта, чем у меня», – объясняет хирург. В клику Бенгта и Тедди обращаются самые разные люди, которых зачастую объединяет одно – мечта снова начать ходить. Возможно, о некоторых из пациентов вы уже слышали. Это вейкбордист Мак Роузен, потерявший ногу после несчастного случая на соревнованиях, или со-основатель фонда Soi Dog Джилл Дэлли, которая лишилась обеих ног до коленей из-за инфекции, полученной в процессе спасения собаки с затопленного поля. Более того, клиника работает не только с людьми, но и с животными. Для некоторых из четвероногих подопечных Soi Dog Тедди и Бенгт тоже делали протезы. Работа на будущее Оба врача признаются, что подарить человеку возможность снова ходить – самая большая награда. И чтобы это случалось чаще, Бенгт тесно сотрудничает с ВУЗом Mahidol University и больницей Siriraj Hospital в Бангкоке. При последнем сейчас работает учебный центр Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics (SSPO), где студенты-медики со всей Юго-Восточной Азии осваивают тонкости протезирования, а потом с новыми знаниями возвращаются в родные страны. Подобная программа вот-вот будет реализована и при Mahidol University. «Мы несколько лет работали над тем, чтобы клиника, подобная нашей, появилась при учебном заведении, и сейчас приближаемся к финалу. Этот совместный проект Mahidol University и нашей компании – первый пример подобного сотрудничества в мире. Клиника почти готова и она будет в десять раз больше, чем наша на Пхукете», – говорит Бенгт. Кроме перечисленного выше, Бенгт также консультирует Всемирную организацию здравоохранения, которая сейчас пытается добиться того, чтобы соответствующие медицинские процедуры были включены в базовые программы медпомощи во всем мире. «Мы работаем над многими направлениями сразу, но это крайне увлекательно и очень приятно. Для меня ходить на работу – это удовольствие, плюс я постоянно узнаю что-то новое», – признается Тедди. Работы у двух врачей действительно немало. Так недавно Бенгт открыл собственную компанию по импорту в Таиланд высококачественного протезного оборудования в попытке разрушить существующую на рынке монополию и снизить цены на подобную продукцию. Параллельно они с Тедди работают с местных государственными больницами, пытаясь сделать протезирование более доступным и добиться снижения числа ситуаций, когда ампутации и протезирование вообще нужны. Это возможно сделать за счет превентивных мер на раннем этапе. Помощь каждому В заключении знакомства Бенгт рассказал следующую историю. Однажды в Scandinavian Orthopaedic Laboratory привезли бирманского рыбака, потерявшего ногу в результате несчастного случая. К этому моменту мужчина не ходил (и соответственно не работал) уже три года и практически потерял надежду. Буквально через пару часов он уже сделал первые шаги с новым протезом, хотя заплатить за него, конечно же, не мог. «Он не мог даже купить обувь, его привезли к нам в одном шлепанце. Тогда один из наших сотрудников-тайцев открыл свой ящик в раздевалке, достал оттуда ботинки и отдал рыбаку. Через неделю он вернулся к нам на обследование и ему даже не нужны уже были костыли, это было просто невероятно», – вспоминает Бенгт. 