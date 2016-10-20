Тайсон Фьюри отказался от титулов и начал бороться с наркозависимостью

Ирландский боксер Тайсон Фьюри лишен лицензии и не факт, что когда-либо получит ее вновь.

20 Октября 2016 16:42:19

Ирландский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри. Фото: Oli Scarff / AFP

Ирландский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который в прошлом году сенсационно победил выдающегося украинца Владимира Кличко, отказался от титулов чемпиона мира по версиям WBO и WBA. Свой поступок Фьюри мотивировал тем, что должен сосредоточиться на лечении от наркозависимости.

В ближайшее время Тайсон должен был драться в боях с колоссальными бюджетами, которые сулили ему крайне щедрые гонорары и мировую славу в случае победы. Но после того, как Британский совет по контролю за боксом лишил спортсмена лицензии, о боях речи уже не шло.

По словам спортсмена, на данный момент он физически не готов защищать титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), добытые в бою с Кличко. Свое решение Фьюри назвал «единственно справедливым и правильным».

Победить ирландца не смог даже Кличко, но зато это удалось кокаину и средствам массовой информации, предавшим огласке наркозависимостью боксера. Обсуждения в СМИ подогревались и многочисленными выходками Тайсона на пресс-конференциях, регулярными оскорблениями в адрес соперников, а также не менее регулярными заявлениями то об уходе из спорта, то о возвращении. Точку в спекуляциях о том, правда ли чемпион употребляет наркотики, поставил сам Фьюри, открыто признавшись в этом в интервью журналу Rolling Stones. По словам боксера, кокаин ему нужен был, чтобы справиться с депрессией.

«Я употреблял много кокаина. Почему я не должен принимать его? Это моя жизнь, не так ли? Могу делать то, что хочу. Я начал принимать его в последние несколько месяцев. Я никогда не употреблял других веществ», – заявил британский супертяжеловес.

Сейчас команда Фьюри уверяет поклонников бокса в том, что он обязательно вернется на ринг. То же самое говорит и сам спортсмен.

«Теперь в моей жизни появился еще один большой вызов из всех, что я знаю, вроде поединка против Кличко, и я выстою», – заявил, в частности, Фьюри.

«Я уверен, что с чем бы нам ни пришлось столкнуться, Тайсон не только вернется, но и вернет то, что ему принадлежит», – добавил его тренер.

Впрочем, спортивные журналисты относятся к этим обещаниям с изрядной долей скепсиса. И дело тут даже не в личности самого боксера, а в том, в какое положение он поставил Британский совет по контролю за боксом. На фоне допинговых скандалов последнего года организация едва ли проявит мягкость по отношению к Фьюри.

Напомним, что за время своей карьеры 28-летний Тайсон Фьюри провел 25 боев и все их выиграл. В 2015 году он завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA, победив украинца Владимира Кличко. Ответный матч реванш, который должен был пройти в этом году, Фьюри неоднократно переносил, причем команда боксера ссылалась на причины медицинского характера.