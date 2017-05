Тайское счастье: Что рассказало исследование Prudential о тайских семьях Страховщики выяснили, что тайцы любят в своих вторых половинках, а что отношениям мешает. Новости Пхукета 6 Апреля 2017 15:52:22 Всевозможные индексы счастья в разным странах и городах – это одно, а реальные проблемы в отношениях – другое. И именно второй категории посвящено исследование страховой компании Prudential Life Assurance (Thailand), изучившей семейные проблемы жителей 10 стран Азии и составивший Индекс отношений Prudential (Prudential Relationship Index или PRI. Сразу отметил, что Таиланд оказался в списке середнячком, заняв пятое место из 10 с показателем 71 пункт из 100 (лучший результат у Вьетнама – 83, худший у Китая – 54). При этом исследование Prudential обнаружило некоторые неожиданные моменты. К примеру, угрозу отношениям многих тайских супругов представляют мобильные телефоны. А с учетом того, что по частоте семейных ссор Таиланд находятся в верхней части рейтинга, об этой проблеме стоит задуматься: стоит ли Facebook брака? «Prudential верит, что более полное понимание своих отношений, включая как негативные, так и позитивные факторы, поможет людям улучшить личную жизнь и повысить удовлетворенность отношениями. При этом индекс PRI указал на растущую обеспокоенность людей тем, что чрезмерное увлечение цифровыми девайсами отдаляет одного партнера от другого. Люди должны пользоваться гаджетами разумно и не проводить с ними слишком много времени, что может негативно сказаться на отношениях», – прокомментировал результаты исследования гендиректор Prudential Life Assurance (Thailand) Артур Белфер. Работая над PRI, специалисты Prudential опросили более 5000 респондентов из Таиланда, Камбоджи, Китая, Гонконга, Малайзии, Филиппин, Сингапура, Южной Кореи и Вьетнама. Таким образом страховая компания составила довольно собирательный портрет «современной семейной пары в Азии», плюс отдельные портреты для каждой из перечисленных стран. Естественно, речь идет не об обществе целиком во всем его многообразии, а лишь о такой его части как современные горожане. В Таиланде, к примеру, опрашивали жителей Бангкока в возрасте 25-55 лет с ежемесячным доходом в 30 тыс. бат на семью. Опрос проводился в интернете, что также выступило определенным ограничителем. Повод для ссоры Плохая новость для Таиланда заключается в том, что в PRI он фигурирует как страна, граждане которой чаще других выражают недовольство своими партнерами (мужьями, женами, бойфрендами и подругами). Так 37% респондентов заявили, что бывают недовольны партнером не реже раза в неделю, а 28% и вовсе раз в неделю задумываются о прекращении отношений. Чаще всего конфликты возникают из-за финансовых проблем (45%), употребления алкоголя и табака (35%), чрезмерного увлечения второй половины компьютером или смартфоном (32%), отсутствия внимания (30%) и обилия хлопот по дому (30%). Почти половина опрошенных женщин заявили, что почти вся работа по дому лежит на их плечах, при том что мужчины этого не замечают (только треть респондентов мужского пола полагают, что их супругу трудятся больше, чем они сами). И это притом, что классических домохозяек среди тайских женщин – лишь одна из десяти, остальные помимо дел по дому имеют работу. В итоге 28% процентов респондентов ругаются или спорят еженедельно. Если есть желание улучшить отношения, то имеет смысл посмотреть на черты, которые тайцы хотели бы видеть в своем идеальном партнере. Здесь тройка фаворитов выглядит следующим образом: 77% тайцев признались, что ценят партнеров, если с ним легко поладить; 73% – за спонтанно сделанные приятные вещи; 75% – за умение рассмешить. Последний критерий не стоит списывать со счетов: 47% респондентов признались, что смеются над чем-нибудь вместе с партнером ежедневно, да и вообще смех в исследовании фигурирует часто. Кроме веселого нрава во второй половинке ценится честность и готовность встать на защиту. Союз поколений Примечательно, что со своими детьми тайцы, видимо, ладят легче, чем с мужьями и женами (во всяком случае, такие ответы они дали Prudential). В общем рейтинге отношений родитель-ребенок Таиланд набрал 51 пункт из 100, при этом 68% родителей заявили, что хотят проводить время в компании своих детей, а 61% заявили, что для них важно то, что дети заставляют их улыбнуться или рассмеяться. Кроме того, по данным исследования Prudential, тайские родители – самые щедрые в Азии. Около 76% заявили, что радуют детей сюрпризами не реже раза в неделю, а 43% ежедневно делают подарки. Отношения с родителями у тайцев тоже более прочные, чем на уровне муж-жена. По этому показателю Таиланд занимает второе место в PRI с результатом 54 из 100, уступая только Камбодже. В ходе опроса 50% женатых респондентов заявили, что до сих пор живут со своими родителями или с родителями своей второй половинки. Но нельзя исключать, что именно по этой причине у 22% ссоры с родителями происходят не реже, чем раз в неделю. Впрочем, ссоры – дело житейское, и 78% опрошенных уверены, что в случае проблем смогут положиться на родителей. 73% заявили, что находят важным, чтобы родители могли заступиться за них. И это самые высокие результаты среди всех 10 стран. Прочие важные Кстати, умеют тайцы выстраивать отношения и с друзьями. В этой сфере у них третье место среди всех стран-участниц проекта Prudential (46 из 100). И наверное никто не удивится узнать, что здесь одна из важнейших скреп – шутки и смех, которые отметили 68% респондентов. Кроме того, опрошенные граждане Таиланда выразили уверенность, что в случае беды они смогут положиться не только на родителей, но и на друзей (62%). Что касается денег как важной части социальной жизни, то здесь все неоднозначно. Выше уже говорилось, что финансовые проблемы – самая частая причина ссор между супругами. При этом 79% участников исследования заявили, что в той или иной форме материально поддерживают родителей, а 51% отметили, что получают помощь от них. По всей видимости, для Таиланда не редкость, когда деньги перетекают в пределах одной семьи по кругу. Когда помощь нужна родителям – помогают дети, когда детям – наоборот. Другое дело, что в Таиланде – как и в большинстве стран мира – до сих пор живы патриархальные традиции. В ходе опроса 73% мужчин заявили, что финансово поддерживают своих жен. 