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Тайский турагент задержан за мошенничество при продаже туров в Россию

Полиция Бангкока задержала 32-летнего Джессаду Хонгхина, работавшего старшим гидом в одной из туристических компаний столицы.

Новости Пхукета

5 Мая 2017 09:48:22

Два с половиной десятка тайских туристов планировали в мае посмотреть Москву и Сергиев Посад, но турагента выбрали неудачно. Фото: Mihail Lomonosov / Wikimedia Commons
Два с половиной десятка тайских туристов планировали в мае посмотреть Москву и Сергиев Посад, но турагента выбрали неудачно. Фото: Mihail Lomonosov / Wikimedia Commons

Джессада Хонгхин был задержан утром 4 мая, после того, как группа из 25 туристов сообщила полиции аэропорта Suvarnabhumi о том, что их обманули с путевками.

Сразу несколько туристов, с которыми пообщалась газета Bangkok Post, рассказали, что приобрели у Джессады пакетные туры в Москву с посещением Сергиева Посада. В пакет должны были быть включены билеты до Москвы и обратно, отель, экскурсионная программа. Стоили путевки по 39 тыс. бат с человека.

Однако по прибытию в Suvarnabhumi туристы узнали от компании, в которой работал Джессада, что для них заказаны и оплачены только билеты.

На допросе в полиции задержанный признал, что просто присвоил часть денег, переданных ему туристами. Полиция предъявила ему обвинения в мошенничестве и организации туристического бизнеса без лицензии.

 

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