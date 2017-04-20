Тайский «ночной рынок» в Grand Mercure

Буфет Phuket Night Market в ресторане Bubbles позволяет попробовать тайскую уличную кухню в комфортной обстановке.

13 Мая 2017 12:16:15

Расположенный в центре Патонга отель Grand Mercure – редкий оазис спокойствия в самом популярном курортном городе Пхукета, однако этим его козыри не ограничиваются. Находящийся при отеле ресторан Bubbles – это место, где можно с комфортом познакомиться с тайской уличной кухней в прочтении профессионального шеф-повара. Не секрет, что поход в аутентичные ресторанчики для местных – это предприятие, на которое решится далеко не всякий турист, да и многие экспаты зачастую не получают удовольствия от «кхао гэнг» на обочине. К тому же типичные уличные ресторанчики специализируются, как правило, на ограниченном списке блюд. Специально для тех, кто хочет попробовать все и сразу, ресторан Bubbles каждый понедельник организует тайский буфет, где можно насладиться вкусами Таиланда в спокойной и безмятежной обстановке с нотками роскоши.

Предлагаемые рестораном блюда, конечно, рассчитаны на вкус иностранцев и содержат меньше чили, чем аналогичная еда с тайского базара. Но в остальном – как отмечает шеф-повар Анурак Каниттхарат– все аутентично. Более того, за продуктами шеф Анурак ходит на местный рынок Banzaan Market и покупает те же ингредиенты, что и владельцы уличных кафе, ориентирующихся на тайскую публику.

Формат шведского стола располагает к тому, чтобы не ограничиваться одним блюдом, а попробовать по чуть-чуть и там, и тут. К примеру, шеф Анурак подает фирменное пхукетское карри с крабом – насыщенное и яркое блюдо, являющееся одной из визитных карточек острова. Как и положено по пхукетской традиции, шеф сервирует это карри не с рисом, а с лапшой.

Поклонники еды пряной, но не острой, могут остановиться на массаман карри, которое одинаково популярно как среди местных жителей, так и среди туристов, впервые приехавших в Таиланд. Команда Bubbles готовит свой массаман самым классическим образом: с курицей в качестве мясной составляющей и картошкой в качестве овощной доминанты.

После карри можно стремительно переместиться на северо-восток Таиланда и попробовать исанские блюда Анурака Каниттхарата, начав, с популярных по всей стране сом тама и лааба. Как и положено, салат из папайи в Bubbles готовится прямо при клиенте, поэтому всегда можно попросить сделать его более острым или менее. В качестве оригинальной альтернативы можно отведать ям сом о из помело и нам ток с говядиной.

Рядом со столом с салатами располагается станция с лапшой, где можно собрать себе блюдо по вкусу. Здесь можно взять или стир-фрай (пад тай», пад си иу и так далее), или суп с лапшой. Кроме классического варианта на прозрачном бульоне, есть и суп в стиле том-ям. Выбрав бульон, смело указывайте на ингредиенты, которые вы хотели бы в нем видеть, благо выбор широкий: от уличных рыбных шариков до прекрасных креветок. Выбор самой лапши, разумеется, классический.

Кстати, о креветках и прочих дарах моря. Хотя к уличной кухне их отнести можно только с очень большой натяжкой, на шведском столе в Bubbles они присутствуют в ассортименте. Выложенные поверх льда морепродукты терпеливо дожидаются того момента, когда заинтересовавшийся ими гость сделает свой выбор. Затем команда поваров приготовит заказ на гриле и подаст с набором тайских соусов нам чим. Если же есть желание пройтись по дарам моря более основательно, то стоит обратить внимание на суши и сашими, шашлычки из кальмаров и приготовленную целиком рыбу, без которой на Пхукете не обходится, пожалуй, ни один праздничный стол. Красок же обеду добавит ям талэ – традиционный острый салат с дарами моря.

Безусловно, тайская буфет – тем более с акцентом на вкус улицы – невозможен без сладкого. За десерты в Bubbles отвечает коллектив из четырех поваров, которые готовят самые разнообразные тайские сладости, начиная от манго с клейким рисом и заканчивая десятками всевозможных кханомов. Для любителей европейских десертов есть черничный чизкейк и шоколадный торт с шоколадной же глазурью.

Признаться честно, тайский буфет в Grand Mercure – один из лучших, что я видел на Пхукете, а перечисленные выше блюда – лишь часть того разнообразия, которое предлагают Анурак Каниттхарат и его команда. При этом цена, несмотря на уровень отеля, вполне разумная – 799 бат с человека. Приходить лучше пораньше, чтобы неспеша насладиться выбором.

Буфет Phuket Night Market в ресторане Bubbles проходит по понедельникам, с 18:00 до 22:00. Получить дополнительную информацию и заказать столик можно на сайте grandmercurephuketpatong.com или по телефону 076 231 999.