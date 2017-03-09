Тайский легковес не дотянулся до пояса

Тайский боксер Навапхон Сор Рунгвисай (Накорнлоунг) не сумел взять титул чемпиона в наилегчайшем весе (Flyweight, до 112 футов) по версии WBC.

9 Марта 2017 12:19:33

Фото: Bangkok Post

В субботу, 4 марта, на бангкокском стадионе Nimibutr он уступил мексиканцу Хуану Эрнандезу, которому в итоге и достался заветный пояс. В третьем раунде Эрнандез отправил соперника в нокдаун. На счете «восемь» таец смог подняться на ноги, после чего сразу же пропустил серию ударов и рефери остановил бой, присудив мексиканцу победу техническим нокаутом.

Добавим, что ровно через неделю в Нью-Йорке на ринг Madison Square Garden выйдут действующий чемпион в Super Flyweigh Роман Гонсалез и претендент на титул Срисакет Сор Рунгвисай, обладавший титулом в 2013-2014 годах. Они будут спорить за пояс в категории Super Flyweight.