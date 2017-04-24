Тайский экспорт начал выздоравливать

Экспорт из Таиланда в марте вырос на 9,2% в годовом исчислении, обеспечив лучший за четыре года показатель роста по первому кварталу на 4,9%.

24 Апреля 2017 15:21:22

Министерство торговли Таиланда ожидает, что рост экспорта за 12 месяцев 2017 года составит 5%. Фото: Pexels / Pixabay

Как сообщает Bangkok Post, объем тайского экспорта в марте составил в денежном выражении 20,888 млрд долл. Соответствующие цифры опубликовало Министерство торговли страны. При этом опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали рост на 1,9% (против 9,2% в реальности).

В Министерства торговли отмечают, что значительный вклад в рост экспорта внес значительный спрос на тайский каучук и продукцию из латекса, а также компьютерные комплектующие. По словам главы Бюро по торговой политике министерства и торговым стратегиям Пичанок Вонкорпон, рост спроса на тайскую продукцию – следствие восстановления мировой экономики и растущие цены на нефть.

«Спрос со стороны Китая и Индии был рекордным», – заявила госпожа Вонкорпон.

Министерство ожидает, что рост экспорта за 12 месяцев 2017 года составит 5%. Годом ранее рост составил незначительные 0,45%, а до этого в течение нескольких лет объемы экспорта в денежном выражении падали.

Стоит отметить, что объемы импорта в Таиланд в первом квартале также увеличились. В марте показатель вырос на 19,3% год к году (при прогнозе на уровне 9,55%), а в феврале – на 20,4%.

Положительное сальдо торгового баланса в марте составило 1,62 млрд долл. (при прогнозе на уровне 1,72 млрд.), а в феврале – 1,61 млрд. При этом Bangkok Post подчеркивает, что значительная часть тайского импорта – это комплектующие, из которых на заводах страны собирается продукция для последующего экспорта за рубеж.