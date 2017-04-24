Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Тайский экспорт начал выздоравливать

Экспорт из Таиланда в марте вырос на 9,2% в годовом исчислении, обеспечив лучший за четыре года показатель роста по первому кварталу на 4,9%.

Новости Пхукета

24 Апреля 2017 15:21:22

Министерство торговли Таиланда ожидает, что рост экспорта за 12 месяцев 2017 года составит 5%. Фото: Pexels / Pixabay
Министерство торговли Таиланда ожидает, что рост экспорта за 12 месяцев 2017 года составит 5%. Фото: Pexels / Pixabay

Как сообщает Bangkok Post, объем тайского экспорта в марте составил в денежном выражении 20,888 млрд долл. Соответствующие цифры опубликовало Министерство торговли страны. При этом опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали рост на 1,9% (против 9,2% в реальности).

В Министерства торговли отмечают, что значительный вклад в рост экспорта внес значительный спрос на тайский каучук и продукцию из латекса, а также компьютерные комплектующие. По словам главы Бюро по торговой политике министерства и торговым стратегиям Пичанок Вонкорпон, рост спроса на тайскую продукцию – следствие восстановления мировой экономики и растущие цены на нефть.

«Спрос со стороны Китая и Индии был рекордным», – заявила госпожа Вонкорпон.

Министерство ожидает, что рост экспорта за 12 месяцев 2017 года составит 5%. Годом ранее рост составил незначительные 0,45%, а до этого в течение нескольких лет объемы экспорта в денежном выражении падали.

Стоит отметить, что объемы импорта в Таиланд в первом квартале также увеличились. В марте показатель вырос на 19,3% год к году (при прогнозе на уровне 9,55%), а в феврале – на 20,4%.

Положительное сальдо торгового баланса в марте составило 1,62 млрд долл. (при прогнозе на уровне 1,72 млрд.), а в феврале – 1,61 млрд. При этом Bangkok Post подчеркивает, что значительная часть тайского импорта – это комплектующие, из которых на заводах страны собирается продукция для последующего экспорта за рубеж.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Бангкок хочет премировать за сообщения о мотоциклистах-нарушителях
Бангкок хочет премировать за сообщения о мотоциклистах-нарушителях
История Пхукета: «Лиззи Веббер» и ее встреча с пиратами
История Пхукета: «Лиззи Веббер» и ее встреча с пиратами
BISP продолжает прием заявок на часовой забег
BISP продолжает прием заявок на часовой забег
Angsana посвятила апрель кухне северного Таиланда
Angsana посвятила апрель кухне северного Таиланда
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.