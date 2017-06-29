Тайский бизнес увидел угрозу в новых штрафах за нелегальный найм иностранцев

Торговая палата Таиланда (ТСС) и Федерация тайской промышленности (FTI) выразили опасения, что новые штрафы за нарушения пр найме иностранных сотрудников ударят по бизнесу.

29 Июня 2017 11:44:12

Фото: Ian Fuller / Flickr

Как писали «Новости Пхукета» ранее, 23 июня в Таиланде вступил в силу «Экстренный декрет» о «Регулировании иностранного труда», предполагающий суровые штрафы за нелегальный найм иностранных работников. Подписанный Его Величеством документ предусматривает штрафы как для самих сотрудников, так и для нанимателей.

В частности, штраф за найм иностранца на работу, выполнение которой иностранцам запрещено, составляет 400-800 тыс. бат за каждого иностранца. А введение сотрудника в заблужение о том, что он якобы может работать без ворк-пермита, карается тюремным заключением на срок от 3 до 10 лет и/или штрафом в размере от 600 тыс. бат до 1 млн бат за каждого введенного в заблуждение иностранца (подробнее читайте здесь).

К иностранным работникам, согласно тайскому законодательству, относятся не только европейцы, но и трудовые мигранты из соседних с Таиландом стран, которые выполняют значительную часть работ, к примеру, в сфере строительства. Таким образом суровые штрафы могут грозить значительному числу местных компаний, что вызывает опасения у TCC и FIT.

«Мы получили множество жалоб от членов ассоциации, особенно компаний среднего и малого бизнеса (SME), по которым применение Королевского декрет нанесло серьезный удар», – заявил газете Bangkok Post председатель FIT Чен Намчайсири.

По словам господин Намчайсири, именно небольшие компании понесут наибольшие потери, тогда как для крупного бизнеса выполнение требований закона проблемой не станет.

«Штрафы за невыполнение требований закона слишком велики для нанимателей. Они станут тяжелым бременем для их бизнеса и ударят по конкурентным преимуществам тайских SME, которые сейчас борются за выживание», – добавил глава FIT.

Чен Намчайсири отметил, что федерация уже отправила открытое письмо Министерству труда и другим профильным ведомствам с просьбой найти способ снизить негативное влияние декрета на бизнес.

Обратились к правительству и члены ТСС, которые также опасаются, что Королевский декрет ударит по бизнесу.

«Сейчас сотни членов ТСС пытаются оценить влияние нового закона на свой бизнес», – заявил председатель ТСС Калин Сарасин.

Обеспокоены ужесточением ответственности за нелегальный найм сотрудников и в отраслевых объединения, таких как Тайская ассоциация ловли и переработки тунца (TTIA). По данным организации, сейчас в Таиланде работают более 2 млн трудовых мигрантов, большая часть которых не оформлена в соответствии со всеми требованиями законодательства.

«Нехватка таких работников в то время, когда SME нуждаются в дешевой рабочей силе, может угрожать сбоями в тайской экономике, которая только встала на путь восстановления», – заявил президент TTIA Чанинтр Чалисарапонг.

«Мы требуем, чтобы правительство нашло меры по снижению негативного эффекта для реального сектора, который сейчас остро нуждается в трудовых мигрантов, особенно в сегменте SME», – добавил он.

Угрозу видят и в строительном секторе, который также сильно зависит от иностранной рабочей силы.

«Новые требования могут привести к нехватке рабочей силы. Также стоимость строительства станет выше, поскольку мы в работе полагаемся на 80-90% иностранных работников», – заявил управляющий директор строительного подрядчика Chiangmai Rimdoi Plc Тхирапат Чирапипат.

Напомним, подготовка декрета о «Регулировании иностранного труда» не сопровождалась публичным обсуждением ни в СМИ, ни в профессиональных кругах. Работающие в Таиланде иностранцы узнали об ужесточении правил постфактум. Bankok Post впервые написала о декрете лишь 29 июня, при этом содержание документа газета не привела даже в сокращенном виде.