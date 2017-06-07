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Тайский бизнес обеспокоен ростом курса бата

Во вторник, 6 июня, курс бата достиг отметки 33,94 бата за долл., вплотную приблизившись к двухлетнему максимуму.

Новости Пхукета

7 Июня 2017 10:51:22

График: www.xe.com
График: www.xe.com

Торговая палата Таиланда (ТСС) выразила обеспокоенность тем, что наблюдающийся с начала года рост курса национальной валюты может нанести удар по экспортерам и затормозить восстановление экономики страны, пишет Bangkok Post.

За прошедшие с начала года пять месяцев национальная валюта Таиланда укрепилась к доллару США на 5,3%, а во вторник курс бата достиг отметки 33,94 бата за долл., вплотную приблизившись к двухлетнему максимуму (6 июня 2015 года было субботой, перед началом выходных торги закрылись на отметке 33,91).

«Бат растет очень быстро, и мы хотим попросить Центральный банк иметь наготове меры для стабилизации валюты, в особенности ради поддержки малого и среднего бизнеса (SME)», – заявил председатель ТСС Калин Сарасин, отдельно призвав SME хеджировать риски, связанные с колебанием курса национальной валюты.

Господин Сарасин подчеркнул, что рост ВВП на 3,3% в первом квартале во многом был обеспечен увеличением экспорта. Прогноз по росту ВВП на этот год – 3,5-4%, а по росту экспорта – 2-3,5%.

Председатель Тайского национального совета грузоотправителей (TNSC) Гханьяпад Тантипипатпонг подтвердила, что многие экспортеры озабочены тем, что укрепление бата может негативно сказаться на их конкурентоспособности.

Тем временем Bank of Ayudhya уже повысил свой годовой прогноз по курсу бата. Если ранее банк ожидал, что к концу года за один доллар будут давать 35,5 бата, то сейчас ожидаемый курс – 34,5 бата за доллар.

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