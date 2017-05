Тайские университеты ухудшили позиции в региональном рейтинге Только 10 тайских университетов смогли попасть в список 300 лучших вузов Азии по версии Times Higher Education, причем позиции шести учебных заведений ухудшились по сравнению с прошлым годом. Новости Пхукета 10 Апреля 2017 14:30:06 Самый высокий результат у Университета Махидола (Mahidol University), который вошел в первую сотню и занял 97 место. Следом расположился Технологический университет Короля Монгкута в Тхонбури (King Mongkut's University of Technology Thonburi), занявший 101-110 места. Необычная цифры объясняется равенством очков нескольких вузов. Университет Чулалонгкорна (Chulalongkorn University) оказался среди вузов, делящих 151-160 места. Также в список лучших вузов Азии попали Университет Чианг-Мая (Chiang Mai University), Технологический университет Короля Монгкута в Ладкрабанге (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang), Технологической университет Сурани (Suranaree University of Technology), Университет Кхон-Кхэна (Khon Kaen University), Университет Принца Сонгкхла (Prince of Songkla University), Университет сельского хозяйства (Kasetsart University) и Технологический университет Короля Монгкута в северном Бангкоке (King Mongkut's University of Technology North Bangkok). Все эти вузы находятся во второй половине рейтинга, занимая места от 171 и ниже. Причем ни один из тайских университетов не улучшил результатов в сравнении с прошлым годом. В первую десятку вузов Азии вошли преимущественно учебные заведения трех стран – Китая (включая Гонконг), Сингапура и Южной Кореи. Возглавил список Национальный университет Сингапура (National University of Singapore), следом расположились Университет Пекина (Peking University) и Университет Цинхуа (Tsinghua University). «Шансы Таиланда в ближайшем будущем сохранить хотя бы один вуз в списке 100 лучших под угрозой», – говорится в докладе Times Higher Education. Причина тома – растущая конкуренция со стороны ведущих университетов других стран, которые быстрее, чем тайские вузы, улучшают значимые для рейтинга показатели. В академической среде отмечают и другую проблему – низкий уровень расходов государства на поддержку научно-исследовательской деятельности в Таиланде. Профессор Университета Чулалонгкорна Сомпонг Джитрадап заявил газете Bangkok Post, что в Южной Корее и Сингапуре на поддержку этой сферы выделяется 4% ВВП, тогда как в Таиланде – около 0,4%. Об этом говорят и сами цифры в рейтинге – именно неразвитая научная деятельность снижает количество очков, набираемых тайскими вузами. Также сдерживающим факторов является и низкий уровень преподавания в университетах Таиланда (в России, к примеру, самое слабое место – низкая цитируемость). В беседе с Bangkok Post Крайот Патраварт из Quality Learning Foundation отметил, что Таиланду необходимо решить, в каком направлении страна хочет двигаться. Сингапур и Гонконг, как заявил господин Патраварт, уже решение приняли. Оба острова выбрали в качестве главных показателей эффективности вузов именно те критерии, которые используют составители рейтинга Times. Сейчас Гонконг и Сингапур позиционируют себя в роли образовательных хабов и место их вузов в международных рейтингах является приоритетом. По мнению Крайота Патраварта, наличие качественных университетов с международным признанием является одним из факторов инвестиционной привлекательности Гонконга и Сингапура для международного бизнеса, поскольку качественное образование означает качественный рынок труда. «Инвесторы смотрят на то, смогут ли они набрать в той или иной стране квалифицированный персонал или его придется нанимать из-за рубежа», – пояснил он.