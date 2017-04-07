The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Жизнь на Пхукете
NOVOSTIPHUKETA.COM Авто и Мото | Здоровье | Культура | Люди | Образование | Общество | Окружающая среда | Путешествия | Развлечения | Рестораны XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Тайские университеты ухудшили позиции в региональном рейтинге

Только 10 тайских университетов смогли попасть в список 300 лучших вузов Азии по версии Times Higher Education, причем позиции шести учебных заведений ухудшились по сравнению с прошлым годом.

Новости Пхукета

10 Апреля 2017 14:30:06

Самый высокий результат у Университета Махидола (Mahidol University), который вошел в первую сотню и занял 97 место. Следом расположился Технологический университет Короля Монгкута в Тхонбури (King Mongkut's University of Technology Thonburi), занявший 101-110 места. Необычная цифры объясняется равенством очков нескольких вузов. Университет Чулалонгкорна (Chulalongkorn University) оказался среди вузов, делящих 151-160 места.

Также в список лучших вузов Азии попали Университет Чианг-Мая (Chiang Mai University), Технологический университет Короля Монгкута в Ладкрабанге (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang), Технологической университет Сурани (Suranaree University of Technology), Университет Кхон-Кхэна (Khon Kaen University), Университет Принца Сонгкхла (Prince of Songkla University), Университет сельского хозяйства (Kasetsart University) и Технологический университет Короля Монгкута в северном Бангкоке (King Mongkut's University of Technology North Bangkok). Все эти вузы находятся во второй половине рейтинга, занимая места от 171 и ниже. Причем ни один из тайских университетов не улучшил результатов в сравнении с прошлым годом.

В первую десятку вузов Азии вошли преимущественно учебные заведения трех стран – Китая (включая Гонконг), Сингапура и Южной Кореи. Возглавил список Национальный университет Сингапура (National University of Singapore), следом расположились Университет Пекина (Peking University) и Университет Цинхуа (Tsinghua University).

«Шансы Таиланда в ближайшем будущем сохранить хотя бы один вуз в списке 100 лучших под угрозой», – говорится в докладе Times Higher Education. Причина тома – растущая конкуренция со стороны ведущих университетов других стран, которые быстрее, чем тайские вузы, улучшают значимые для рейтинга показатели.

В академической среде отмечают и другую проблему – низкий уровень расходов государства на поддержку научно-исследовательской деятельности в Таиланде. Профессор Университета Чулалонгкорна Сомпонг Джитрадап заявил газете Bangkok Post, что в Южной Корее и Сингапуре на поддержку этой сферы выделяется 4% ВВП, тогда как в Таиланде – около 0,4%. Об этом говорят и сами цифры в рейтинге – именно неразвитая научная деятельность снижает количество очков, набираемых тайскими вузами. Также сдерживающим факторов является и низкий уровень преподавания в университетах Таиланда (в России, к примеру, самое слабое место – низкая цитируемость).

В беседе с Bangkok Post Крайот Патраварт из Quality Learning Foundation отметил, что Таиланду необходимо решить, в каком направлении страна хочет двигаться. Сингапур и Гонконг, как заявил господин Патраварт, уже решение приняли. Оба острова выбрали в качестве главных показателей эффективности вузов именно те критерии, которые используют составители рейтинга Times. Сейчас Гонконг и Сингапур позиционируют себя в роли образовательных хабов и место их вузов в международных рейтингах является приоритетом.

По мнению Крайота Патраварта, наличие качественных университетов с международным признанием является одним из факторов инвестиционной привлекательности Гонконга и Сингапура для международного бизнеса, поскольку качественное образование означает качественный рынок труда.

«Инвесторы смотрят на то, смогут ли они набрать в той или иной стране квалифицированный персонал или его придется нанимать из-за рубежа», – пояснил он.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Четверых пассажиров рейса «Аэрофлота» выписали из больницы
Четверых пассажиров рейса «Аэрофлота» выписали из больницы
История Пхукета: «Лиззи Веббер» и ее встреча с пиратами
История Пхукета: «Лиззи Веббер» и ее встреча с пиратами
Phuket FC пытается вернуться в свою игру
Phuket FC пытается вернуться в свою игру
Angsana посвятила апрель кухне северного Таиланда
Angsana посвятила апрель кухне северного Таиланда
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.