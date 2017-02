Тайские лоукостеры повышают цены на билеты на внутренних рейсах Бюджетный авиаперевозчик Thai AirAsia первым из тайских лоукостеров отреагировал на решение кабинета министров повысить акцизы на авиационное топливо. Новости Пхукета 1 Февраля 2017 17:43:08 Лайнер Thai Air Asia в аэропорте Пхукета. Фото: MNXANL / Wikimedia Кабинет министров принял решение повысить акциз с 0,2 бата за литр до 4 бат за литр 24 января. На следующий день соответствующее распоряжение вступило в силу, а ровно через неделю Thai AirAsia выпустила заявление о повышение стоимости билетов на внутренних рейсах с 1 февраля. «Вслед за решение кабинета министров Thai AirAsia объявляет о необходимости ввода дополнительного акцизного сбора на авиационное топливо в размере 150 бат с пассажира на каждом внутреннем рейсе, что отражает реально увеличение расходов. Новые тарифы вступают в силу с 1 февраля 2017 года», – говорится в заявлении авиакомпании. В абсолютных величинах сумма может выглядеть незначительной, однако если учитывать стоимость самых дешевых билетов Thai Air Asia, то в некоторых случаях рост составляет 15% и более. Сейчас самые доступные билеты с Пхукета в Бангкок на сайте Air Asia предлагаются по цене в районе 900 бат. Тарифы на международных рейсах не изменились ввиду наличия налогового иммунитета. Столичная газета Bangkok Post сообщает, что как минимум еще три тайских лоукостера – Nok Air, Thai Lion Air и Thai Vietjet Air – подтвердили увеличение тарифов на фоне роста акцизов. По данным газеты, порядок цифр будет сопоставим с озвученным Thai Air Asia, ожидать пересмотра тарифов можно с 6 февраля. Что касается авиакомпаний с полным сервисом, то они также еще не приняли окончательного решения, но необходимость повышения цен рассматривают всерьез. Перевозчик Bangkok Airways, по данным газеты, склоняется к тем же цифрам, что и у дискаунтеров. Thai Airways International (THAI) и ее дочерняя структура THAI Smile в настоящий момент обсуждают, когда и на какую сумму поднимать тарифы. «В скором времени они тоже увеличат цены, поскольку их затраты также увеличатся», – цитирует Bangkok Post слова своего источника в авиационной отрасли. В свою очередь, один из старших менеджеров Thai Lion Air в беседе с Bangkok Post посетовал, что повышение активов препятствует попыткам дискаунтеров сделать авиаперелеты дешевыми и доступным. «Высокие тарифы отвратят людей от идеи полетов и заставят их повернуться в сторону наземного транспорта», – заявил собеседник издания.Повышение акцизов он назвал «эффективным способом подрезать нам крылья». В Министерстве финансов полагают, что увеличение акциза принесет бюджету дополнительные 4 млрд бат в год. Руководители ведомства отмечают, что ставка акциза не менялась очень давно и нуждалась в пересмотре. В качестве аргумента Департамент акцизов приводит разницу в ставках на авиационное топливо и дизель – 0,2 бата против 6 бат за литр. При этом, как подчеркивают в ведомстве, речь идет о нефтепродуктах, которые используются сложим образом. Как правило, затраты на топливо составляют около 30% в структуре всех расходов авиакомпаний на операционную деятельность. Показатель варьируется от компании к компании, а также зависит от мировых цен на нефть, которые с 2014 года остаются для авиакомпаний благоприятными. Именно бюджетные авиакомпании были главным драйвером роста авиаперевозок в Таиланде в последние годы. Данные за 2016 год еще не опубликованы, но в 2015 года бюджетные авиакомпании увеличили свою долю на рынке воздушных перевозок Таиланда до 42%. По данным госкорпорации Аirports of Thailand, в 2011 году на дискаунтеров приходилось лишь 26,6% рынка, в 2012 году – 28,8%, в 2013 году – 31,9%, а в 2014 году – 38,6%. Специалисты ожидали, что в течение ближайших пяти лет доля дискаунтеров должна была вырасти до 75% от всех авиационных перевозок в стране. Главным хабом дискаунтеров в Таиланде является бангкокский аэропорт Don Mueang, где 90% пассажиропотока обслуживают бюджетные перевозчики. В аэропорту Пхукета на долю лоукостеров в 2015 году приходилось около трети пассажиропотока.



