Тайские гиды не готовы делиться работой с иностранцами Объединения тайских гидов не согласны с утверждением о том, что стране не хватает гидов со знанием китайского и русского языков Новости Пхукета 10 Июля 2017 13:39:56 Новая ассоциация гидов подписала петицию с требованием защитить рабочие места тайцев в турбизнесе. Фото: Apichit Jinakul / Bangkok Post Ассоциации и объединения туристических гидов со всего Таиланда собрались на общую встречу 9 июля, чтобы обсудить – и осудить – предложение правительства о легализации гидов-иностранцев. Всего на воскресной встрече собрались представители 22 организаций. Все они были единогласны в своем отношении к идее о легализации иностранцев – работа гида должна оставаться зарезервированной для граждан Таиланда. Встреча завершилась подписанием петиции с соответствующим требованием, сообщает Bangkok Post. С предложением разрешить иностранцам работать туристическими гидами выступил ранее заместитель премьер-министра Танасак Патимапрагон, курирующий в аппарате премьера туристическую сферу. По его оценкам, в настоящий момент Таиланд не располагает достаточным количество квалифицированных тайских гидов, чтобы обслуживать растущий турпоток из за рубежа. В частности, речь идет о туристах-иностранцах, не говорящих по английски. О наличии данной проблеме ранее говорило и Министерство туризма и спорта. По данным ведомства, озвученным министром Кобкарн Ваттанаврангкун, прямо сейчас Таиланду нужны дополнительные 7758 гидов со знанием китайского языка, 4014 со знанием малайского, 1176 говорящих по-русски, 1148 говорящих по-корейски и 845 владеющих хинди. Согласно данным Департамента туризма, на конец прошлого года официальные лицензии гидов имели 76,3 тыс. граждан Таиланда. При этом лишь 14 тыс. из них полагались на эту работу в качестве основной. Джарупон Руангкет – президент недавно созданной Ассоциации конфедерации тайских туристических гидов (ACTG) – на встрече в прошлое воскресенье заявил, что с такой оценкой представители отрасли не согласны. По его словам, нехватки гидов в стране не ощущается, а правительственные структуры имеют недостоверные данные. Джарупон Руангкет заявил, что правительство в своих оценках базируется на данных, которые ему предоставляют работающие с гостями из-за рубежа туроператоры, а они заинтересованы в найме иностранцев. «Туристические агентства продолжают утверждать, что тайских гидов недостаточно или что этим гидам не хватает квалификации. Они делают это для оправдания найма иностранных гидов, но это неправда», – заявил господин Руангкет. Президент ACTG призвал Министерство туризма и спорта изучить актуальные данные туроператоров и получить реальную картину положения дел. По его словам, министерство должно запросить у Управления по туристическому бизнесу и регистрации гидов достоверные данные о количестве туристов, обслуживаемых каждой компанией без исключений, а на основе этого оценить, действительно ли стране нужны гиды-иностранцы, как то утверждает правительство в лице заместителя премьер-министра Танасака Патимапрагона. Господин Руангкет раскритиковал вступившие в прошлом году послабления, разрешающие иностранцам работать переводчиками, консультантами и советниками при тайских гидах. Он отметил, что вместо того, чтобы обучать тайских коллег, иностранцы выполняют работу вместо них. «В своих родных странах некоторые из этих гидов просто не смогли бы получить такую работу, а часть и вовсе является преступниками. Вместо этого они приезжают сюда работать гидами и создают проблемы с законом в Таиланде», – заявил президент ACTG, не уточнив источник информации. Федерация и все ее члены призвали власти к жесткому контролю за соблюдением закона, запрещающего иностранцам работать гидами, не стесняясь в их адрес нелестных эпитетов. Туроператоры и гиды традиционно расходятся в оценках положения дел в отрасли. Если первые регулярно говорят о нехватки квалифицированных кадров (особенно в плане владения иностранными языками), то второе с той же регулярностью настаивают, что с квалификацией проблем у них нет. В частности, актуально это для китайского и российского туризма. «Ряд туроператоров, работающих на китайском направлении, согласились взять на себя риск найма гидов-иностранцев для работы со своими клиентами. Но почему им нужно подвергать себя такой опасности, если местные гиды якобы могут обеспечить их потребности?» – заявил Bangkok Post представитель одного из операторов. Своего имени он предсказуемо попросил в статье не указывать, однако его позиция не В то же время, собеседница газеты из числа гидов – владеющая китайским языком Чонтича Сэ-Тонг из северного Таиланда – уверена, что местные кадры способны обслужить растущий турпоток из Китая. Иностранцы же, по ее словам, на качественную работу не способны. «Они даже не заслуживают того, чтобы называться гидами. Они вообще не заботятся о том, чтобы рассказывать туристам о тайской культуре», – заявила госпожа Сэ-Тонг газете Bangkok Post. Примечательно, что в ходе нынешнего раунда дискуссии ни одна из сторон не коснулась недавно вступившего в силу декрета об иностранной рабочей силе. В своем изначальном виде документ предлагал весомые штрафы за нелегальную работу, как для нанимателей, так и для самих сотрудников. Декрет вызвал волну критики со стороны бизнеса, после которой власти на шесть месяцев отложили действие статей о штрафах, чтобы наниматели могли привести свой бизнес в соответствии с требованием закона. Никто из представителей власти до сих пор не уточнил, распространяется ли это освобождение на иностранных гидов. Добавьте новостную ленту на свой сайт Отставной полицейский выиграл 180 млн бат в лотерею Док май джан: Ритуальные цветы для прощания с Королем Thanyapura готовится короновать третьего Царя горы La Boucherie в Чалонге: Высокая французская кухня для всех Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus