Тайские домохозяйства наращивают долги

Около 78% опрошенных граждан Таиланда признались, что у них были проблемы с выплатами по кредитам.

10 Мая 2017 08:56:29

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Задолженность тайских домохозяйств с невысоким доходом достигла восьмилетнего максимума на фоне падающих цен на сельскохозяйственную продукцию (каучук, рис, пальмовое масло) и большого объема долгов, накопленного жителями страны в предыдущие годы. К соответствующим выводам пришли специалисты Университета торговой палаты Таиланда (UTCC), сообщает газета Bangkok Post.

Сразу стоит оговориться, что речь идет не обо всех жителях страны, поскольку специалисты UTCC ограничивалось лишь интервьюированием людей с месячным доходом в 15 тыс. бат. Всего было опрошено чуть более 1250 респондентов из соответствующей категории.

Исследование показало, что 97% всех опрошенных имели невыплаченные кредиты, средний размер которых составил 131,5 тыс. бат на домохозяйство. Таким образом по сравнению с прошлым годом средняя задолженность выросла на 10,4% (тогда показатель был чуть ниже 119,1 тыс. бат). Соответствующие цифры привел вице-президент UTCC по исследовательской работе Тханаватх Пхонвичай.

Говоря о росте средней задолженности, господин Пхонвичай отметил, что свою роль также сыграли растущие ставки по кредитам и повседневные расходы, тогда как доходы домохозяйств в лучшую сторону не изменились.

По его словам, новые долги тайских домохозяйств – это кредиты на товары длительного пользования (включая автомобили и мотоциклы) и недвижимость. При этом сейчас тайцы более склонны занимать деньги в банках, а не у нелегальных ростовщиков.

«Удовлетворительно видеть, что доля организованных кредитов существенно возросла, благодаря постоянным усилиям правительства по борьбе с ростовщичеством», – заявил господин Пхонвичай. Сейчас на организованные кредиты в общем массиве задолженности домохозяйств приходится 46,4%, что является самым высоким уровнем за четыре года и на 39,4% выше прошлогоднего показателя.

Также среди позитивных фактором отмечает снижение размера средних ежемесячных выплат по кредитам с 8114 бат в прошлом году до 5080 в нынешнем. Однако высоким остается процент проблемных займов. 78,6% респондентов UTCC заявили, что у них возникали проблемы с погашением задолженностей.

Для решения проблемы UTCC призвало правительство Таиланда увеличить минимальный размер оплаты труда с 300-310 бат в день до 410 бат в течение трех лет, обеспечить контроль за ценами на продукты и оказать поддержку малообеспеченным слоям населения.

Напомним, миниальные зарплаты в Таиланде уже были повышены с этого года, однако повышение было незначительным (на 5-10 бат) и не всеобщим. В ряде провинций минимальные зарплаты остались на уровне 300 бат, установленном еще правительством Йинглак Чинават.