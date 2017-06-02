Тайская СР Group займется переработкой отходов в Калининграде

Тайский конгломерат Charoen Pokphand Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Калининградской области договорились о совместном строительстве завода по утилизации биоотходов под Калининградом.

2 Июня 2017 09:34:31

Подписание трехстороннего соглашения на ПМЭФ. Фото: Правительство Калининградской области

Соглашение было подписано в Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), тайскую сторону в проекте представляет РБПИ Групп, являющаяся дочерней структурой CP, зарегистрированной в России.

Как говорится в пресс-релизе РФПИ, проект по строительству завода будет реализован в 2018 году. Полная проектная мощность завода превысит 5200 т отходов в год в год, на утилизацию будут приниматься биологические отходы сельхозпроизводителей. Подготовка проекта заняла два года.

«В проекте CP Group и РФПИ будут реализованы лучшие мировые практики в области утилизации отходов», – добавил врио губернатора региона Антон Алиханов.

Напомним, СР Group ведет бизнес в России с 2006 года, компания занимается производством свинины и курицы на территории страны.