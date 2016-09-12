Тайская полиция впервые воспользовалась «подозреваемым Пикачу»

На полицейском брифинге правоохранители использовали изображения покемонов вместо фотографий разыскиваемых наркоторговцев.

12 Сентября 2016 14:11:37

Полиция Таиланда во время общения с прессой будет закрывать лица подозреваемых и задержанных. Ранее эта практика применялась лишь ограничено, однако теперь станет обязательной. Об этом пишет Bangkok Post со ссылкой на заявление главы правительства Праюта Чан-Очи.

Более того, если раньше лица скрывались при помощи простых черных квадратов или «смайликов», то теперь у полицейских появилась альтернатива – покемоны. Во всяком случае первый пример использования «подозреваемого Пикачу» уже зафиксирован.

На пресс-брифинге 10 сентября сотрудники Metropolitan Police Division 1 в Бангкоке проиллюстрировали схему наркотрафика портретами Чармандера и вышеупомянутого Пикачу. Изображениями покемонов на полицейской схеме заменили фотографии двух подозреваемых, находящихся сейчас в розыске.

Напомним, ранее премьер-министр Прают Чан-Оча запретил популярную в стране практику фотографирования подозреваемых и публикации снимков без ретуши. То же самое относится к фотографированию улик, оружия и наркотиков.

Генерал Чан-Оча отметил, что подобные действия могут быть нарушением прав человека. Перед этим премьер-министру был представлен очередной регулярный доклад по правозащитной тематике.

Глава полиции Таиланда Чактхип Чайджинда уже заявил, что правоохранительным органам не составит труда скорректировать формат проведения пресс-мероприятий. При этом шеф полиции подчеркнул, что в некоторых случаях он считает публикацию фотографий оправданной, в частности, когда подозреваемый может представлять угрозу гражданам, и общество должно знать, как он или она выглядит.