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Тайцы заинтересовались Instagram и Twitter

Количество пользователей Instagram в Таиланде за год выросло на 41%, а Twitter – на 71%, но лидирует все еще Facebook.

Новости Пхукета

24 Мая 2017 11:02:26

Фото: Peter Rowley
Фото: Peter Rowley

Таиланд сохранил свое место в десятке мировых лидеров по числу пользователей социальных сетей, число подписчиков которых стабильно растет, сообщает Bangkok Post со ссылкой на данные аналитиков Thoth Zocial.

По состоянию на 1 мая 2017 года соцсеть Facebook в Таиланде имела 47 млн пользователей (рост на 20% год к году), Instagram имел 11 млн подписчиков (рост на 41%), а Twitter – 9 млн (рост на 71%). Таким образом Facebook за прошедший год укрепился в статусе любимой соцсети тайцев, однако не менее важно, что тайские пользователи интернета неожиданно заинтересовались Instagram и Twitter.

По словам гедиректора Thoth Zocial Кла Тангсувана, социальные сети с каждым годом становятся все более важным маркетинговым инструментом для бизнеса и значимым фактором успеха компаний. По числу пользователей Facebook страна находится на 9 месте в мире, а по числу подписчиков Instagram – на 13 месте.

Большинство тайских пользователей Facebook находятся в Бангкоке (27 млн), другие значительные «контингенты» пользователей проживают в Чонбури, Чианг-Мае и Накхон-Ратчасиме. Наиболее активны тайские пользователи Facebook по будним дням и субботам с 18:00 до 23:00. При этом глава Thoth Zocial напомнил, что активными пользователями соцсетей в Таиланда являются не только граждане и бизнес, но также и государственные ведомства.

При этом, по словам господина Тангсувана, в 2016 году активность пользователей на Facebook была ниже показателя предыдущего года из-за национального траура по Его Величеству Раме IX. Если в 2015 году количество постов в соцсети составляло 2,6 млрд, то в 2016 году – 2,5 млрд.

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