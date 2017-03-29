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ТАТ ожидает сохранения турпотока из России в Таиланд на уровне 2016 года

В январе-феврале 2017 года Таиланд принял на 33% больше туристов из России, чем за аналогичный период предыдущего года.

6 Апреля 2017 15:58:42

Пляж Ката в марте 2017 года. Фото: Таньялак Сакут
Пляж Ката в марте 2017 года. Фото: Таньялак Сакут

Интерес россиян к Таиланду не снизился после возобновления продажи туров в Турцию, и в 2017 году Королевство рассчитывает сохранить туристический поток на уровне предыдущего года, то есть в районе 1 млн человек. Соответствующее заявление сделал в беседе с корреспондентом «Вестника АТОР» глава службы маркетинга Московского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Константин Кинель.

«Египет и Таиланд никогда не были прямыми конкурентами [Таиланда]. У них разные ниши, разный турпродукт и разные расстояния», – заявил господин Кинель.

«Рост турпотока из России в Таиланд в большей степени зависит от экономической ситуации в стране, от курса рубля к основным мировым валютам. Пока количество туристов растет. По итогам первых двух месяцев мы фиксируем рост турпотока на 33%», – отметил представитель московского офиса ТАТ.

По словам господина Кинеля, если экономическая ситуация в России не станет хуже, то в 2017 году Таиланд может принять как минимум миллион российских туристов. В беседе с «Вестником АТОР» он отметил, что потенциал тайского направления на рынке РФ довольно большой, и россияне еще не раскрыли всех возможностей отдыха в Королевстве.

Как отметил господин Кинель, ведущие туроператоры на тайском направлении, включая Pegas Touristik, «Библио Глобус», Anex Tour и Coral Travel, заявили о планах «сохранения в определенных объемах чартерных программ».

«С перевозкой в летний сезон будет неплохо. К тому же достаточно большой выбор рейсов со стыковкой у различных авиаперевозчиков. Так что перевозки с  разным бюджетом хватит всем», – заявил господин Кинель.

Говоря о перспективах низкого сезона, господин Кинель отметил, что распределение турпотока по сезонам в прошлом году изменилось. Если в 2015 году 90% пришлось на зимний сезон и 10% на летний, то в 2016 соотношение составило 68% к 32%. Впрочем, господин Кинель не уточнил, ожидают ли в ТАТ сохранения этого тренда в 2017 году.

Напомним, в прошлом году Пхукет принял больше половины всего турпотока из России в Таиланд. Итоговый показатель превысил 500 тыс. человек, что соответствует пиковым значениям 2014 года. 

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