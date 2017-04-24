ТАТ: Мишленовский гид по Бангкоку выйдет в декабре

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) и Michelin Group официально объявили о том, что первый Красный гид Мишлен по Бангкоку выйдет в декабре этого года.

24 Апреля 2017 16:03:46

Саксан Триукос (Michelin Siam); Лионель Дантиак (Michelin Group East Asia and Asutralia); Кобкарн Ваттанаврангкун (министр туризма и спорта Таиланда); Калин Сарасин (ТАТ); Ютхасак Супасорн (ТАТ) на презентации Michelin Guide Bangkok.

О запуске первого Красного года Мишлен по Бангкоку было официально объявлено в конце прошлой недели, хотя представители ТАТ говорили о соответствующих планах еще в феврале.

Дебютная версия гастрономического справочника по тайской столице – Bangkok Michelin Guide 2018 – увидит свет в декабре этого года. Книга будет доступна как в бумажном, так и в электронном виде, причем издание будет содержать информацию сразу на двух языках: тайском и английском.

Гид будет рассказывать не только о ресторанах топового уровня, но и о молодых трендовых заведениях, а также о местах, где можно попробовать уличную кухню Бангкока.

Партнерство ТАТ и Michelin Group рассчитано на пять лет с бюджетом в 123 млн бат. Туристическое ведомство отмечает, что вслед за Бангкоком могут появиться гиды Мишлен и по другим городам Таиланда, однако конкретных планов в ТАТ пока не озвучивают. Представители организации рассчитывают, что с выходом Bangkok Michelin Guide расходы туристов на питание в тайской столицы должны вырасти на 10%.

«Все знают, что гиды Мишлен – идеальные справочники для гурманов со всего мира. Мы надеемся, что партнерство ТАТ и Michelin Group увеличит поток туристов высокого уровня в Таиланд и поможет гостям страны больше извлечь из богатой кулинарной сцены Таиланда. Гид также должен вдохновить местные рестораны на улучшение качества и повышение планки гастрономического совершенства», – отметил глава ТАТ Ютхасак Супасорн.

«Бангкок – одна из кулинарных столиц мира. Город предлагает удивительную кухню от высокой гастрономии знаменитых мировых шеф-поваров до кухни маленьких семейных ресторанчиков. Кухня Королевства имеет долгую и богатую историю, знакомство с которой усиливает позитивные эмоции путешественников», – заявил в ответ президент и управляющий директор Michelin Group по Восточной Азии и Австралии Лионель Дантиак.

Гиды Мишлен публикуются уже более 100 лет, и сейчас мишленовская звезда является главным символом признания шеф-повара и его ресторана на международной арене. Составители гида анонимно посещают рестораны, имеющие шансы попасть в список рекомендованных, и оценивают их по таким критериям как качество используемых ингредиентов; мастерство шефа в сочетании вкусов и подготовке продуктов; личность шефа в выражении через кухню; соответствие цены и качества блюд; постоянство уровня приготовления еды.

С 2014 года критики Michelin Group начали обозревать не только рестораны, но и другие заведения, в частности, гастропабы. А после выхода справочника по Гонконгу и Макао и гида по Сингапуру к списку добавились и особо выдающиеся уличные заведения.