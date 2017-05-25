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Таксисты выступили против сокращения числа своих парковок в Патонге

В среду, 24 мая, несколько сотен водителей такси и тук-туков собрались перед зданием Provincial Hall, чтобы заявить о своем отношении к планам властей Патонга расчистить обочины для туристов и местных жителей.

Новости Пхукета

25 Мая 2017 17:46:33

Новая попытка вернуть улицы людям была предпринята после того, как в феврале Патонг посетил генерал-майор Порнсак Пунсават, являющийся заместителем начальника 4-го регионального командования Королевской армии Таиланда.

«Прокатчики транспортных средств и водители такси должны парковаться где-нибудь еще. В Патонг приезжает множество туристов – особенно в высокий сезон – и нам нужно думать об их нуждах. Парковочные места на обочинах – для общества, а не для частного бизнеса», – заявил тогда генерал Пунсават.

В ответ на это официальные лица выступили с инициативой о четырехкратном сокращении числа стоянок такси в Патонге – с 84 стоек заказа такси до 21. Соответствующий план, озвученный 18 мая, предсказуемо не понравился водителям.

«Мы хотим, чтобы количество осталось прежним, 84 стойки. Если же это невозможно, то мы хотим, чтобы в результате объединения стоянки стали больше», – заявил один из представителей таксистов Анан Плымджит.

При этом он подчеркнул, что таксисты готовы вдвое урезать число своих машин, занимающих парковочные места на улицах. По словам господина Плымджита, такси и тук-туки могут ожидать вызова где-нибудь еще и приезжать к стойке, когда место у нее освободится.

Другой представитель таксистов – водитель Арун Крыаджан – высказал еще одно пожелание. По его словам, если стоянок останется лишь 21, то таксисты должны сами выбрать, какие из них уцелеют.

На встрече с таксистами присутствовали представители разных органов власти, включая вице-губернатора, шефа полиции и вице-мэра Патонга, сотрудников Департамента наземного транспорта. Заявление же по итогам встречи сделал командир 25-го пехотного полка Санти Сакунтанарак. Он пообещал, что будут учтены интересы всех сторон: и туристов, и водителей такси.

«У многих туристов возникают проблемы с поиском парковочных мест в Патонге, поскольку общественного транспорта немного [и все пользуются машинами и мотоциклами]. Мы пытаемся найти решение, которые устроило бы всех и было в рамках закона. Но туристы – и тайцы, и иностранцы – которые приезжают в Патонг, получат парковочные места для своего транспорта», – заявил полковник Сакунтанарак.

«По моему мнению, требование оставить больше 21 стоянки такси или сделать их больше выполнимо, но оно должно быть одобрено администрацией провинции Пхукет», – добавил он.

В Provincial Hall заявили, что соответствующему вопросу будет посвящена отдельная встреча, но дату не уточнили.

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