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Таксисты Таиланда снова протестуют против Uber и Grab

После некоторого затишья тайские водители такси снова напомнили властям о своем недовольстве конкурентами с более высоким уровнем сервиса.

Новости Пхукета

26 Июня 2017 11:51:24

Акция протеста таксистов в Бангкоке. Фото: Thiti Wannamontha / Bangkok Post
Акция протеста таксистов в Бангкоке. Фото: Thiti Wannamontha / Bangkok Post

В пятницу, 23 июня, около 30 водителей пригнали свои машины к зданию парламента в Бангкоке и провели там акцию протеста. Произошло это в тот день, когда член Национальной законодательной ассамблеи (NLA) Валлоп Тунгкананурак обратился к заместителю министра транспорта Пичиту Акратхиту с запросом о том, как идет работа по определению легального статуса Uber и Grab.

Одновременно парламентарий поинтересовался, разрабатывает ли министерство какую-либо программу по снижению градуса напряженности между водителями обычных такси и шоферами, работающими с Uber и Grab, пишет Bangkok Post.

В публикации газеты Uber и Grab называются операторами райдшеринга – совместного заказа такси несколькими пассажирами, которые затем делят расходы между собой и за счет этого экономят. Газета не уточняет, почему в статье подчеркивается именно шеринг. У Uber в Таиланде соответствующая услуга действительно есть (uberPOOL), но у Grab она отсутствует. Кроме того, претензии самих таксистов, судя по их заявлениям прессе, также направлены на базовые услуги Uber и Grab – заказ такси через мобильное приложение с оплатой банковской картой или наличными.

Подавший петицию главе NLA лидер объединения таксистов Ворапон Кэукхунтход в беседе с журналистами озвучил «классические» претензии к международным игрокам.

«Иностранные операторы, такие как Uber и Grab, приобретают поддержку. Но поскольку они оказывают те же услуги, что и мы, получается, что они воруют нашу работу. Также они уничтожают тайскую экономику, не говоря уже о том, что они просто нелегальны, поскольку используют автомобили c черно-белыми номерами [машины, зарегистрированные для некоммерческого использования]», – заявил Ворапон Кэукхунтход.

«Также они позволяют пассажирам платить кредитными картами, забирая из страны выручку, которая должна принадлежать тайцам», – добавил глава объединения таксистов, не пояснив, каким именно образом оплата картами, по его мнению, вредит национальной экономике.

По мнению Ворапона Кэукхунтхода, тайские подразделения Uber и Grab ведут нелегальную деятельность.

«Если они хотят продолжать работать в Таиланде, им необходимо зарегистрировать свои машины в качестве общественного транспорта, а их шоферы должны иметь лицензии водителей общественного транспорта», – заявил Ворапон Кэукхунтход.

«Мы пришли сюда, чтобы добиться справедливости и выразить протест против таких нелегальных операторов», – добавил он.

Напомним, что таксисты в Таиланде – как и во многих других странах – недовольны конкуренцией со стороны Uber и Grab с самого момента появления этих сервисов на рынке. Предложения повысить уровень обслуживания клиентов, чтобы те не уходили к Uber и Grab, таксисты традиционно оставляют без комментариев. 

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