Таксисты подали жалобу на «астрономические» парковочные сборы в аэропорту Более 100 водителей официальных такси (таксиметров), работающих в Phuket International Airport, собрались 14 декабря перед зданием Provincial Hall, чтобы пожаловаться на «астрономические» парковочные сборы и сообщить губернатору о других претензиях к руководству аэропорта. Новости Пхукета 15 Декабря 2016 15:20:32 Глава объединения таксистов Маноп Пача пояснил журналистам, что новый оператор такси в аэропорту Phuket Taxi Metre Co Ltd поднял парковочный сбор с 200 до 500 бат в месяц с машины. А поскольку – как пояснил Маноп Пача – в аэропорту работают более 300 такси со счетчикам, суммарный ежемесячный сбор с водителей вырос с 60 тыс. бат до 150 тыс. бат. По словам господина Пачи, оказываемые таксистам услуги этих денег не стоят, хотя речь и идет всего лишь о дополнительных 300 бат в месяц с каждого таксиста. «Мы хотим, чтобы официальные лица провинции обсудили с руководством аэропорта и менеджментом Phuket Taxi Metre Co Ltd снижение сбор назад до 200 бат, а также рассмотрели возможность переместить парковку такси в другое место. Мы полагаем, что нынешний сбор слишком высок в сравнении с тем, что мы получаем от управляющей компании. Качество услуг по ряду аспектов очень слабое, к примеру, на парковке не хватает место для всех водителей. Мы можем разместить в аэропорту около 10 машин одновременно, а всего там работают 300 такси», – заявил Маноп Пача. «Также у нас вызывают беспокойство вопросы безопасности. Когда автомобиль въезжает на территорию, изгиб подъездного пути мешает водителю четко видеть дорогу, из-за чего это место является аварийным. Более того, нигде поблизости нет туалета или комнаты отдыха для водителей», – добавил он. Принявший жалобу водителей глава офиса омбудсмена Апиват Йодван пообещал, что официальные лица обсудят с руководством аэропорта данные вопросы, после чего таксистов уведомят о прогрессе. Отметим, что аэропортом Пхукета (как и еще пятью аэропортами) руководит госкорпорация Airports of Thailand. В прошлом году чистая прибыль корпорации выросла на 53,26% в годовом исчислении и составила 18,728 млрд. бат. Один из источников дохода компании – сборы с таксистов.