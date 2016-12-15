Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Таксисты подали жалобу на «астрономические» парковочные сборы в аэропорту

Более 100 водителей официальных такси (таксиметров), работающих в Phuket International Airport, собрались 14 декабря перед зданием Provincial Hall, чтобы пожаловаться на «астрономические» парковочные сборы и сообщить губернатору о других претензиях к руководству аэропорта.

Новости Пхукета

15 Декабря 2016 15:20:32

Глава объединения таксистов Маноп Пача пояснил журналистам, что новый оператор такси в аэропорту Phuket Taxi Metre Co Ltd поднял парковочный сбор с 200 до 500 бат в месяц с машины. А поскольку – как пояснил Маноп Пача – в аэропорту работают более 300 такси со счетчикам, суммарный ежемесячный сбор с водителей вырос с 60 тыс. бат до 150 тыс. бат. По словам господина Пачи, оказываемые таксистам услуги этих денег не стоят, хотя речь и идет всего лишь о дополнительных 300 бат в месяц с каждого таксиста.

«Мы хотим, чтобы официальные лица провинции обсудили с руководством аэропорта и менеджментом Phuket Taxi Metre Co Ltd снижение сбор назад до 200 бат, а также рассмотрели возможность переместить парковку такси в другое место. Мы полагаем, что нынешний сбор слишком высок в сравнении с тем, что мы получаем от управляющей компании. Качество услуг по ряду аспектов очень слабое, к примеру, на парковке не хватает место для всех водителей. Мы можем разместить в аэропорту около 10 машин одновременно, а всего там работают 300 такси», – заявил Маноп Пача.

«Также у нас вызывают беспокойство вопросы безопасности. Когда автомобиль въезжает на территорию, изгиб подъездного пути мешает водителю четко видеть дорогу, из-за чего это место является аварийным. Более того, нигде поблизости нет туалета или комнаты отдыха для водителей», – добавил он.

Принявший жалобу водителей глава офиса омбудсмена Апиват Йодван пообещал, что официальные лица обсудят с руководством аэропорта данные вопросы, после чего таксистов уведомят о прогрессе.

Отметим, что аэропортом Пхукета (как и еще пятью аэропортами) руководит госкорпорация Airports of Thailand. В прошлом году чистая прибыль корпорации выросла на 53,26% в годовом исчислении и составила 18,728 млрд. бат. Один из источников дохода компании – сборы с таксистов.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

Прогноз


Bangkok Hospital Phuket
НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.