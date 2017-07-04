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Таксисты Патонга снова отстояли свои стоянки

Власти Пхукета снова отложили реализацию плана по сокращению числа стоянок для такси и тук-туков в Патонге.

Премкамон Кетсара

4 Июля 2017 10:32:29

Администрация провинции согласилась отложить реализацию плана по сокращению числа стоянок для такси и тук-туков в Патонге до 3 августа. Соответствующее заявление сделала вице-губернатор Сивапорн Чуасавад на встрече с водителями 3 июля.

Со стороны официальных лиц участие во встрече приняли около 30 человек, включая нового шефа полиции Патонга полковника Тассаная Ораригдета. Таксистов же перед зданием Provincial Hall, как и в мае, собралось несколько сотен. Их автомобили заняли значительную часть поля Санаам Чай, находящегося напротив здания администрации провинции.

Напомним, 18 мая официальные лица выступили с инициативой о четырехкратном сокращении числа стоянок такси в Патонге – с 84 стоек заказа такси до 21. Соответствующий план предсказуемо не понравился водителям, которые через несколько дней провели массовую акцию перед Provincial Hall. На новой акции 3 июля водители во главе с Ананом Плымджитом уточнили свои требования.

«Сегодня мы стоим здесь, объединившись, выражая просьбу более сотни таксистов к администрации Пхукета о доброте в двух вопросах. Во-первых, отложите старт процесса по сокращению числа стоянок для такси и тук-туков до 21. Во-вторых, увеличьте число планируемых стоянок в Патонге с 21 до 39», – заявил Анан Плымджит, которого в тот момент действительно окружало более сотни водителей.

«Сокращение числа стоянок для такси и тук-туков будет иметь серьезные последствия для водителей в Патонге. Нам негде парковаться. Земля в Патонге слишком дорогая, и никто из собственников не позволяет нам ставить машины на своей территории. Мы провели встречу и пришли к согласию относительно того, что 21 стоянка для такси и тук-туков не соответствует потребностям», – добавил он.

Официальные лица выслушали таксистов и частично удовлетворили их требования. С итоговым заявлением выступила вице-губернатор Сивапорн Чуасавад.

«На этой встрече мы можем лишь согласиться отложить реализацию плана на один месяц. До 3 августа никаких арестов или штрафов не будет. До этого срока все останется по-прежнему», – приняла первое требование вице-губернатор. По второму вопросу она ответственность с себя сняла.

«Увеличение числа стоянок до 49 – это вопрос к Комитету по управлению общественным транспортом», – заявила Сивапорн Чуасавад.

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