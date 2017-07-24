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Таксисты Патонга должны освободить большую часть парковок с 3 августа

Военные объявили о том, что не готовы больше откладывать реализацию плана по сокращению числа стоянок такси в Патонге.

Премкамон Кетсара

24 Июля 2017 09:32:34

Фото: Премкамон Кетсара
Фото: Премкамон Кетсара

В пятницу, 21 июля, заместитель командира 25-го пехотного полка подполковник Сурасак Пхынгйам объявил о том, что никаких переговоров с таксистами больше не будет. С 3 августа большая часть парковочных пространств должна быть возвращена местным жителям и туристам.

«Новые правила использования парковочных пространств будут применяться с 3 августа. Мы больше не слушаем никаких предложений от водителей такси и тук-туков. Ранее мы пытались достичь компромисса, но любое наше предложение они отклоняли», – объявил подполковник Пхангйам.

«Я полагаю, что администрация провинции официально объявит об этом в ближайшее время, поскольку необходимо предупредить операторов таксомоторов заранее. После вступления в силу новых правил против нарушителей будут приниматься меры без каких-либо исключений», – добавил офицер.

Как уже писали «Новости Пхукета», в середине мая официальные лица выступили с инициативой о четырехкратном сокращении числа стоянок такси в Патонге – с 84 стоек заказа такси до 21. Соответствующий план предсказуемо не понравился водителям, которые через несколько дней провели массовую акцию перед Provincial Hall, а затем еще одну. На последней акции 3 июля военные и представители администрации Пхукета дали таксистам отсрочку на месяц.

Подполковник Пхангйам, объявивший 21 июля о том, что больше отсрочек не будет, также подчеркнул, что военные настаивают лишь на самом факте возвращения парковок общественности. Конкретные же детали проекта должны утвердить в администрации провинции.

«Финальное решение озвучит администрация», – заявил подполковник.

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