Таксисты не готовы сдавать свои стоянки в Патонге

Работающие в Патонге водители такси и тук-туков намерены продолжит борьбу за свои парковочные места на улицах курортного города.

9 Августа 2017 19:37:38

Чтобы освободить парковочные места для граждан, число стоянок такси в Патонге было сокращено в четыре раза.

В прошлый четверг, 3 августа, количество мест для стоянки такси было сокращено с 84 до 21, но таксисты убеждены, что новая система неудачна.

«Для нас это неприемлемо. 84 стоянки были грамотным решением во всех отношениях», – заявил 3 августа Анан Плымджит, выступавший ключевым представителем водителей на всех встречах с властями в июне и июле.

«Все, что мы предлагали, просто игнорировалось. Это был просто тупик. Комитета превратил простой вопрос в серьезную проблему. Мы проведем встречу по этому поводу в ближайшее время», – добавил Анан.

Новая схема размещения стоянок такси в Патонге была представлена водителям 31 июля. В текущем виде она предусматривает 21 точку парковки, еще три точки должны быть добавлены после того, как их размещение одобрит администрация провинции. Вопросом занимается специально созданный Комитет по управлению общественным транспортом. (РРТС)

Комментируя вступление в силу новых правил, шеф дорожной полиции Патонга майор Эккарат Плайдуанг подчеркнул, что его сотрудники являются лишь исполнителями решений администрации.

«Это решение РРТС в отношении всех вас. Мы всего лишь информируем вас о нем. Даже если вы недовольны, выбора у нас нет. Не вините нас», – заявил, обращаясь к водителям, майор Плайдуанг.

Глава Департамента наземного транспорта (PLTO) Баньят Кантха не присутствовал на встрече с таксистами 31 июля. Замещавший его сотрудник ведомства (попросивший не указывать своего имени) рассказал, как будет осуществляться контроль за соблюдением новых правил. Нарушителей, по его словам, ждут штрафы, приостановка действия лицензии или – при постоянном игнорировании требований – «воспитательные беседы» с военными.

«Сперва, дорожная полиция предупредит о недопустимости парковки вне выделенных зон, а ваши личные данные и регистрационные данные транспортного средства будут записаны и переданы в PLTO. Если полиция найдет вас виновными, вы будете оштрафованы. Впрочем, такое может произойти лишь дважды, на третий раз ваша лицензия коммерческого перевозчика будет приостановлена на семидневный срок. При следующем нарушении ваша лицензия будет приостановлена на 15 дней», – рассказал представитель PLTO, добавив, что регулярных нарушителей, которые продолжат игнорировать, ждет «корректировка отношения». Под этим термином ранее обычно понимался вызов к военным для беседы.

Напомним, идея потеснить таксистов на улицах Патонга была озвучена после того, как в феврале курорт посетил генерал-майор Порнсак Пунсават. На его заявление о нехватке парковочных пространств для обычных граждан мэрия ответила предложением в четыре раза сократить число стоянок такси. Предложенный план предсказуемо не понравился таксистам, но переубедить военных и администрацию им не удалось.