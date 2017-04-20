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Таксистка вернула туристке забытый в обменнике кошелек с наличными

Туристка из Китая Чао Мин-Фэнь получила назад потерянный паспорт и кошелек с 9,8 тыс. юаней (около 49 тыс. бат) наличными.

Новости Пхукета

20 Апреля 2017 14:38:11

Вечером 19 апреля сотрудники туристической полиции Пхукета передали туристке из Китая Чао Мин-Фэнь паспорт и кошелек с 9,8 тыс. юаней (около 49 тыс. бат), которые она забыла на прилавке пункта обмена валют в Раваи.

Как рассказали полицейские, кошелек и документы обнаружила водитель такси Дутсади Ворабут, которая затем передала находку дежурному офицеру Кирати Кэусамдуангу в аэропорту Пхукета. Затем вещи были доставлены в центральное управление туристической полиции в Пхукет-Тауне, куда около полуночи за ними явилась китаянка.

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