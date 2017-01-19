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Таксист, признанный виновным в аварии, лишился прав на полгода

Полиция Пхукет-Тауна подтвердила завершения дела об аварии на Bypass Rd., в результате которой пострадали водитель такси и два его пассажира-иностранца.

Юттават Лекмак

19 Января 2017 08:59:20

В аварии 14 декабря пострадали два туриста из Китая. Фото: Phuket Public Group
В аварии 14 декабря пострадали два туриста из Китая. Фото: Phuket Public Group

Инцидент, о котором «Новости Пхукета» писали ранее, произошел около 5:30 утра 14 декабря на шоссе Bypass Rd. Водитель такси Киттинан Чанкраток доставлял в аэропорт двух туристов из Китая. По озвученной полицией версии, такси попыталось обогнать другой автомобиль и врезалось в припаркованный на обочине грузовик с прицепом. В результате аварии пострадал и таксист, и его пассажиры – 27-летние туристы Лу Линг и Лу Ян.

Подполковник полиции Сурачат Тхонгйяй подтвердил «Новостям Пхукета», что Киттинан Чанкраток был признан виновным в опасном вождении, повлекшем за собой травмы. Действие его водительского удостоверения было приостановлено на шесть месяцев, также мужчина должен уплатить штраф в размере 10 тыс. бат. Кроме того, Китинан уже выплатил пострадавшим туристам компенсацию в размере 100 тыс. бат.

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