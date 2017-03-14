Такси перевернулось на севере Пхукета

Кооперативное такси, направлявшееся из аэропорта на юг острова, перевернулось на Thepkrasattri Rd. во второй половине дня 13 марта.

14 Марта 2017 09:11:59

Водитель такси Пияпат Сэонг рассказал прибывшим по вызову полицейским, что возвращался домой после доставки туристов в аэропорт, когда его машину подрезал хэтчбек Honda Jazz. Водитель попытался сманеврировать, чтобы избежать столкновения, но потерял контроль над автомобилем. В результате этого такси сбило столб на разделительной линии и перевернулось.

По словам полицейских, авария произошла неподалеку от магазина Khun Mae Chu и автозаправки PTT. В момент ДТП Пияпат Сэонг находился в салоне автомобиля один и благодаря ремню безопасности избежал травм, отделавшись ушибом.

«Господину Сэонгу будут предъявлены обвинения в опасном вождении и порче государственного имущества. Ему придется заплатить за поврежденный столб. Одновременно мы ведем поиск водителя Honda Jazz, который, по словам таксиста, был виновником аварии», – заявил журналистам лейтенант Супхон Муангкхай из полицейского участка Таланга.

В полиции подтвердили, что Пияпат Сэонг имел все необходимые документы для управления транспортным средством и лицензию таксиста.