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Таиланд вышел в финал AFF Suzuki Cup

В полуфинале тайские футболисты разгромили Мьянму со счетом 6:0 по сумме двух матчей.

Новости Пхукета

12 Декабря 2016 09:31:23

Чанатхип Сонгкрасин (в синем) в матче против Мьянмы. Фото: AFP
Чанатхип Сонгкрасин (в синем) в матче против Мьянмы. Фото: AFP

Героем первого полуфинального матча, состоявшегося в Янгоне 4 декабря, стал форвард Тирасил Дэнгда. Один из лучших тайских нападающих записал на свой счет очередной победный дубль, поразив ворота Мьянмы по одному разу в каждом тайме.

К ответной встрече «Боевые слоны» подошли уже практически с билетом в финал в кармане, но на игре это не сказалось. Тайцы устроили гостям форменный разгром, отвесив сразу четыре безответных мяча. До перерыва отличился Саравут Масук, а после – Тхиратхон Бумантхан, Сирот Чаттхонг и Чанатхип Сонгкрасин.

В финале Таиланду будет противостоять Индонезия. Первый матч состоится 14 декабря, а ответный – 17 декабря.

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