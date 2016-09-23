Таиланд вылетел с Чемпионата мира по мини-футболу

Матч между сборными Таиланда и Азербайджана завершился со счетом 8:13. В четвертьфинал вышли азербайджанцы.

23 Сентября 2016 09:03:59

Таиланд проиграл Азербайджану в овертайме. Фото: FIFA TV

В крайне напряженном матче сборная Азербайджана переиграла Таиланд и завоевала путевку в четвертьфинал, где ей предстоит встретиться с Португалией.

В общей сложности болельщики увидели 21 гол. Основное время матча закончилось с ничейным счетом 7:7, однако в овертайме азербайджанцы забили еще 6(!) и тем самым решили исход встречи.

Напомним, сборная России также вышла в четвертьфинал Чемпионата мира по мини-футболу. 24 октября россияне сыграют с испанцами, которые четыре года назад выбили их из турнира также на стадии 1/4 финала.