Таиланд в запросах пользователей Expedia

Мировой лидер в сфере онлайн-бронирования билетов и отелей Expedia Inc. выпустил отчет по итогам 2016 года, в котором обозначил предпочтения зарубежных путешественников, отправляющихся на отпуск в Таиланд.

28 Апреля 2017 11:06:31

Самые востребованные тайские направления у пользователей Expedia – Бангкок и Пхукет. Фото: Таньялак Сакут

В основе отчета – анализ массива запросов и бронирований, сделанных пользователям на сайтах Expedia, таких как Expedia.com, Hotels.com, Hotwire.com, Orbitz, HomeAway и других. Общая посещаемость сайтов группы – более 600 млн в месяц, география охвата включает 75 стран и 35 языков.

В преамбуле к отчету отмечается, что 2016 год стал успешным для отелей-партнеров Expedia в Таиланде, поскольку все 10 главных международных рынков показали двухзначный рост.

«Вместе с текущими инициативами Туристического управления Таиланда по продвижению страны как предпочитаемого туристического направления, это позволяет ожидать, что и 2017 год будет многообещающим для тайских отелей», – говорится в отчете.

Как пояснила директор по рыночному менеджменту Пимпави Нокпакитгумджон, опубликованные Expedia материалы должны помочь отелям-партнерам оптимизировать деятельность за счет лучшего понимания предпочтений путешественников, пользующихся услугами Expedia.

Топ 10 международных рынков Expedia для Таиланда выглядит следующим образом: США, Гонконг, Япония, Великобритания, Австралия, Сингапур, Южная Корея, Германия, Малайзия, Швеция. Самые востребованные у них тайские направления – Бангкок (плюс 30% год к году), Пхукет (плюс 20%), Паттайя (40%), Самуи (10%) и Чианг-Май (+20%).

США

В отчете Expedia утверждается, что спрос на Таиланда со стороны туристов из США был стабильно высок на протяжении всего 2016 года с небольшим пиком в ноябре-декабре из-за праздников и, соответственно, дополнительных выходных.

От других лидеров рейтинга американцев отличает минимальная глубина бронирования (30 дней) и максимальная средняя стоимость номера в отеле за ночь (Average Daily Rate, ADR). Около 75% бронирований пришлись на отели категории 3-4 звезды, прежде всего, в Бангкоке, на Пхукете и в Чианг-Мае. Среди новых направлений 2016 года – Мэ-Хонг-Сон (рост на 180% год к году), остров Липе (170%) и Районг (90%).

Гонконг

Для туристов из Гонконга также характерен высокий показатель ADR, стремительные темпы роста рынка (рост в полтора раза год к году)и схожая с США география туристических предпочтений (Бангкок, Пхукет, Паттайя). Наиболее востребован Таиланд у туристов из Гонконга в период летних отпусков с июня по сентябрь. Одним из важнейших трендов 2016 года стал рост интереса к пакетному бронированию «перелет + отель» (рост на 80%). Такие туры которые отличаются большей продолжительностью отдыха (в 1,5 раза), большей глубиной бронирования (в 1,7 раза) и лучшим показателем ADR (на 5%).

Япония

Туристы из Японии интересуются Таиландом в летний период (июль август) и в новогодние праздники (декабрь). Самые популярные направления – снова Бангкок, Пхукет и Паттайя.

Британия и Австралия

В Expedia отмечают, что у британцев и австралийцев схожие туристические вкусы. Они предпочитают бронировать поездки заранее (около 50 дней), выбирая преимущественно отели уровня 3-4 звезд при заказе только размещения и отели на 4-5 звезд при пакетном бронировании. У британцев Таиланд наиболее востребован в ноябре-марте, у австралийцев – в декабре-январе, а также в марте, июле и октябре. Этот график в Expedia объясняют расписанием школьных каникул.

В 2016 году Expedia зафиксировала рост интереса австралийцев к Трату (плюс 80%), Хуа-Хину (60%) и Паттайе (50%). Британцы стали больше интересоваться островом Липе (140%), Районгом (100%) и Канчанабури (90%).

Вызов времени

В своем комментарии к отчету Пимпави Нокпакитгумджон подчеркивает, что принципиально важно – обеспечить заполняемость отеля «качественными» постояльцами.

«Туристы из-за рубежа снимают номера на более долгий срок, бронируют места заранее и менее склонны к отказу от бронирования. Но сейчас они чувствительны к ценовой политике даже больше, чем когда-либо», – предупреждает Пимпави Нокпакитгумджон. В качестве необходимых слагаемых успеха в наши дни она приводит следующие пункты.