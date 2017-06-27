Таиланд ужесточил наказание за нелегальную работу

Глава пхукетского офиса Департамента трудоустройства (Phuket Employment Office, PEO) подтвердил «Новостям Пхукета» ужесточение ответственности за нарушение трудового законодательства Таиланда.

27 Июня 2017 18:33:35

В ответ на запрос «Новостей Пхукета» глава РЕО Питун Думсакорн сообщил, что наказания для нарушителей стали строже с 23 июня. Затем господин Думсакорн по факсу прислал копию выпущенной ведомством информационной листовки для иностранных сотрудников и их работодателей.

Питун Думсакорн пояснил, что правила были ужесточены в соответствии с «Экстренным декретом» о «Регулировании иностранного труда», который был опубликован в Royal Gazette на тайском языке еще 17 июня, но прошел мимо внимания основных иноязычных газет Королевства. 32-страничный декрет содержит 33 положения о регулировании найма и работы иностранцев в стране.

В листовке РЕО, копия которой есть в распоряжении редакции, перечислены восемь пунктов, которые ведомство считает ключевыми. Все эти пункты – примеры нарушений трудового законодательства за которые предусмотрены серьезные наказания. Некоторые из них новые, другие существуют уже давно.

«Я обращаюсь ко всем нанимателям и сотрудникам-иностранцам. Пожалуйста, будьте аккуратны, поскольку некоторые из этих наказаний очень строги», – предупредил Питун Думсакорн.

«К примеру, введение человека в заблужение о том, что иностранец якобы может работать без ворк-пермита, карается тюремным заключением на срок до 10 лет и штрафом в размере до 1 млн бат за каждого введенного в заблуждение иностранца», – указал господин Думсакорн.

Целиком восемь пунктов из листовки РЕО выглядят следующим образом:

1. Если наниматель трудоустраивает иностранца на работу, выполнение которой иностранцам запрещено, штраф для нанимателя составляет 400-800 тыс. бат за каждого иностранца.

2. Если наниматель позволяет иностранному сотруднику выходить за пределы разрешенной трудовой активности, указанной в ворк-пермите, штраф для нанимателя составляет до 400 тыс. бат за каждого сотрудника.

3. Если иностранный сотрудник работает без ворк-пермита или выполняет работу, запрещенную иностранцам, нарушителю грозит штраф в размере 2-100 тыс. бат и/или тюремное заключение на срок до 5 лет [это положение является одним из существовавших ранее].

4. Если иностранный сотрудник выполняет работу срочного или критически необходимого характера без разрешения со стороны сотрудника Департамента трудоустройства, штраф для нарушителя составляет 20-100 тыс. бат.

5. Если иностранный сотрудник выходит за пределы трудовой активности, указанной в ворк-пермите, штраф для иностранца составляет до 100 тыс. бат.

6. Если какое-либо лицо удерживает у себя ворк-пермит или другие принадлежащие иностранцу документы, нарушителю грозит тюремное заключение на срок до 6 месяцев и/или штраф в размере до 100 тыс. бат.

7. Ввведение человека в заблужение о том, что иностранец якобы может работать без ворк-пермита, карается тюремным заключением на срок от 3 до 10 лет и/или штрафом в размере от 600 тыс. бат до 1 млн бат за каждого введенного в заблуждение иностранца.

8. Осуществление деятельности кадрового агенства для иностранцев без получения соответствующей лицензии карается тюремным заключением на срок от 1 до 3 лет и/или штрафом в размере 200-600 тыс. бат.

Господин Думсакорн отметил, что, по его мнению, самым важным из перечисленных положений является первое.

«Оно важно, поскольку это нарушение, возможно, самое распространенное», – пояснил он.

«Положение номер шесть также важно, поскольку многие люди просто не знают, что незаконно хранить ворк-пермит иностранца где-либо еще [не у самого иностранного работника]», – добавил господин Думсакорн.

Получить справочную информацию о новых положениях трудового законодательства можно по горячей линии Департамента трудоустройства. Телефон горячей линии – 1694 (тайский язык).