Таиланд ужесточил наказание за нелегальную работу
Глава пхукетского офиса Департамента трудоустройства (Phuket Employment Office, PEO) подтвердил «Новостям Пхукета» ужесточение ответственности за нарушение трудового законодательства Таиланда.
Шела Рива
27 Июня 2017 18:33:35
В ответ на запрос «Новостей Пхукета» глава РЕО Питун Думсакорн сообщил, что наказания для нарушителей стали строже с 23 июня. Затем господин Думсакорн по факсу прислал копию выпущенной ведомством информационной листовки для иностранных сотрудников и их работодателей.
Питун Думсакорн пояснил, что правила были ужесточены в соответствии с «Экстренным декретом» о «Регулировании иностранного труда», который был опубликован в Royal Gazette на тайском языке еще 17 июня, но прошел мимо внимания основных иноязычных газет Королевства. 32-страничный декрет содержит 33 положения о регулировании найма и работы иностранцев в стране.
В листовке РЕО, копия которой есть в распоряжении редакции, перечислены восемь пунктов, которые ведомство считает ключевыми. Все эти пункты – примеры нарушений трудового законодательства за которые предусмотрены серьезные наказания. Некоторые из них новые, другие существуют уже давно.
«Я обращаюсь ко всем нанимателям и сотрудникам-иностранцам. Пожалуйста, будьте аккуратны, поскольку некоторые из этих наказаний очень строги», – предупредил Питун Думсакорн.
«К примеру, введение человека в заблужение о том, что иностранец якобы может работать без ворк-пермита, карается тюремным заключением на срок до 10 лет и штрафом в размере до 1 млн бат за каждого введенного в заблуждение иностранца», – указал господин Думсакорн.
Целиком восемь пунктов из листовки РЕО выглядят следующим образом:
1. Если наниматель трудоустраивает иностранца на работу, выполнение которой иностранцам запрещено, штраф для нанимателя составляет 400-800 тыс. бат за каждого иностранца.
2. Если наниматель позволяет иностранному сотруднику выходить за пределы разрешенной трудовой активности, указанной в ворк-пермите, штраф для нанимателя составляет до 400 тыс. бат за каждого сотрудника.
3. Если иностранный сотрудник работает без ворк-пермита или выполняет работу, запрещенную иностранцам, нарушителю грозит штраф в размере 2-100 тыс. бат и/или тюремное заключение на срок до 5 лет [это положение является одним из существовавших ранее].
4. Если иностранный сотрудник выполняет работу срочного или критически необходимого характера без разрешения со стороны сотрудника Департамента трудоустройства, штраф для нарушителя составляет 20-100 тыс. бат.
5. Если иностранный сотрудник выходит за пределы трудовой активности, указанной в ворк-пермите, штраф для иностранца составляет до 100 тыс. бат.
6. Если какое-либо лицо удерживает у себя ворк-пермит или другие принадлежащие иностранцу документы, нарушителю грозит тюремное заключение на срок до 6 месяцев и/или штраф в размере до 100 тыс. бат.
7. Ввведение человека в заблужение о том, что иностранец якобы может работать без ворк-пермита, карается тюремным заключением на срок от 3 до 10 лет и/или штрафом в размере от 600 тыс. бат до 1 млн бат за каждого введенного в заблуждение иностранца.
8. Осуществление деятельности кадрового агенства для иностранцев без получения соответствующей лицензии карается тюремным заключением на срок от 1 до 3 лет и/или штрафом в размере 200-600 тыс. бат.
Господин Думсакорн отметил, что, по его мнению, самым важным из перечисленных положений является первое.
«Оно важно, поскольку это нарушение, возможно, самое распространенное», – пояснил он.
«Положение номер шесть также важно, поскольку многие люди просто не знают, что незаконно хранить ворк-пермит иностранца где-либо еще [не у самого иностранного работника]», – добавил господин Думсакорн.
Получить справочную информацию о новых положениях трудового законодательства можно по горячей линии Департамента трудоустройства. Телефон горячей линии – 1694 (тайский язык).