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Таиланд ужесточил лимит промилле для ряда водителей

Разрешенный лимит промилле снижен для водителей в возрасте до 20 лет или не имеющих постоянных водительских прав.

Новости Пхукета

2 Июня 2017 10:20:59

Сотрудники полиции Пхукета проверяют работу нового алкотестера. Фото: Архив The Phuket News
Сотрудники полиции Пхукета проверяют работу нового алкотестера. Фото: Архив The Phuket News

В среду, 31 мая, в Royal Gazette были опубликованы поправки в Закон о дорожном движении (Land Traffic Act 1979), касающиеся вождения в пьяном виде. С настоящего момента разрешенное содержание алкоголя в крови для водителей в возрасте младше 20 лет составляет 0,20 промилле вместо 0,50 (20 и 50 мг на децилитр).

Аналогичный лимит установлен и для водителей, имеющих лишь временное водительское удостоверение или не имеющих прав вообще. При обнаружении содержания алкоголя в крови выше 20 промилле такой водитель будет считаться управляющим транспортным средством в пьяном виде со всеми вытекающими последствиями.

Кроме того, как сообщает Bangkok Post, отдельным решением с 1 июня ужесточены требования к страховым компаниям. По старому стандарту они могли считать водителя трезвым, если содержание алкоголя в крови не превышает 1,50 промилле. Теперь определение было стандартизировано и страховые компании обязаны считать водителя пьяным, если превышен лимит в 0,50 промилле, как указано в соответствующем законе.

«Люди в состоянии алкогольного опьянения не должны садиться за руль. Страховка не покроет физический или материальный ущерб от аварии, если концентрация алкоголя в крови водителя будет выше 0,50 промилле. Ущерб третьей стороне будет покрыт, но затем страховая компания компенсирует расходы за счет пьяного водителя», – заявил глава Управления страховой комисии Таиланда Сутхипхон Тхавичаягарн.

Господин Тхавичаягарн подчеркнул, что распространяется это только на дополнительную страховку, добровольно оформляемую водителем. Обязательная страховка, оформляемая каждый год при уплате транспортного налога, по-прежнему будет покрывать ущерб, нанесенный пьяным водителем, как то указано в Законе о защите жертв дорожных аварий (Road Accident Victims Protection Act 1992).

Напомним, в настойщий момент за вождение в пьяном виде установлены следующие наказания:

• Вождение в пьяном виде: Приостановка действия водительских прав на шесть месяцев; штраф 5-20 тыс. бат и/или 1 год тюрьмы.

• При наличии пострадавших: Приостановка действия водительских прав на срок до 1 года; штраф 20-100 тыс. бат; 1-5 лет тюрьмы.

• При наличии серьезно пострадавших: Приостановка действия водительских прав на срок до 2 лет, штраф 40-120 тыс. бат; 2-6 лет тюрьмы.

• При наличии погибших: Лишение водительских прав с возможным пожизненным запретом на их повторное получение (по решению суда), штраф 60-200 тыс. бат, 3-10 лет тюрьмы.

*Примечание: Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что для молодых водителей в Таиланде действует правило нулевого промилле, однако в тексте Royal Gazette речь идет именно о 0,20 и 0,50 промилле. После публикации в Royal Gazette поправка имеет законную силу. 

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