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Таиланд увеличил срок пребывания по пенсионной визе

Пенсионные визы станут десятилетними, но сбор вырастет до 10 тыс. бат, а требования будут жестче.

Новости Пхукета

23 Ноября 2016 11:59:18

Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post
Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

Кабинет министров Таиланда пересмотрел стандарт пенсионных виз, продлив разрешенный срок пребывания по ним с одного года до десяти, пишет Bangkok Post со ссылкой на заявление представителя офиса премьер-министра Аписита Чаянувата. На сайте Иммиграционного бюро информации об изменении правил пока что нет. Кроме того, пока не подтверждено, будут ли отменены обычные годовое пенсионные визы.

Как сообщает издание, новые визы будут выдаваться на срок в пять лет с возможностью продления еще на пять. Сбор за оформление визы будет составлять 10 тыс. бат. Продлевать визу каждый год теперь необходимости не будет. В течение всего срока пребывания иностранцу нужно будет лишь подавать отчеты каждые 90 дней.

Как пишет Bangkok Post, претендовать на пенсионную визу по новому стандарту могут лица в возрасте от 50 лет и старше. Заявитель должен иметь подтвержденный доход в размере не менее 100 тыс. бат в месяц или не менее 3 млн бат на банковском депозите (баланс необходимо поддерживать не менее года после получения визы). Кроме того, от заявителя требуется медицинская страховка на сумму 1 тыс. долл. США на амбулаторное лечение и 10 тыс. долл. США на стационарное лечение в год.

Ранее размер финансовых гарантий составлял 65 тыс. бат и 800 тыс. бат соответвенно, а требование страховки отсутствовало.

Изменение правил выдачи пенсионных виз, по замыслу правительства Таиланда, должно подстегнуть медицинский туризм. Основные целевые рынки – Австралия, США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Китай, Индия, Япония и Тайвань.

По словам Аписита Чаянувата, туристы из этого сегмента, как правило, останавливаются в Чианг-Мае, Чианг-Рае, Чонбури и «других знаменитых приморских провинциях».

Отметим, что одновременно кабмин пересмотрел и условия выдачи виз по прибытию гражданам 19 стран. Визовый сбор на границе временно снижен вдвое, а в посольствах отменен полностью (подробнее читайте здесь).

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