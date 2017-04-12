Таиланд убрал из календаря один нерабочий день и добавил два новых

Правительство Таиланда внесло изменения в календарь выходных и праздничных дней, о чем было объявлено во вторник, 13 апреля.

12 Апреля 2017 13:34:31

Фото: Paul Arps

Согласно распоряжению правительства, 5 мая больше не будет выходным днем в Таиланде. Ранее в этот день отмечалась коронация Его Величества Пхумипона Адулядета. Вместо этого нерабочим станет 13 октября, когда Королевство будет отдавать дань памяти Раме IX, сообщает Bangkok Post.

Кроме того, жители страны не будут работать 28 июля – в день рождения Его Величества Рамы X. Новый календарь выходных и праздничных дней вступил в силу с момента оглашения.

5 декабря, как уже ранее говорили представители правительства, сохранит статус нерабочего дня.