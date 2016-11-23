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Таиланд снижает вдвое сбор за визу по прибытию

С 1 декабря по 28 февраля сбор за визу по прибытию будет составлять 1000 бат вместо 2000 бат.

Новости Пхукета

23 Ноября 2016 11:29:30

Фото: Suvarnabhumi Аirport
Фото: Suvarnabhumi Аirport

Кабинет министров Таиланда принял решение временно сократить на 50% сбор за визу по прибытию для путешественников из 19 стран, имеющих соответствующее право.

В период с 1 декабря по 28 февраля сбор будет составлять 1000 бат вместо нынешних 2000 бат, сообщает Bangkok Post со ссылкой представителя офиса премьер-министра Аписита Чаянувата.

Список стран следующий:

  • Андорра,
  • Бутан,
  • Китай,
  • Кипр,
  • Эфиопия,
  • Индия,
  • Казахстан,
  • Латвия,
  • Литва,
  • Мальдивы,
  • Мальта,
  • Маврикий,
  • Румыния,
  • Сан-Марино,
  • Саудовская Аравия,
  • Тайвань,
  • Украина,
  • Узбекистан.

Также для граждан всех стран (исправлено 2 декабря, см. здесь) временно отменяется сбор в 1000 бат за оформление однократной туристической визы в посольствах и консульствах.

Граждане России по-прежнему имеют право на безвизовый въезд в Таиланд с туристическими целями на срок до 30 дней.

Отметим, что одновременно кабинет министров Таиланда изменил правила пребывания в стране по пенсионным визам, повысив срок с 1 года до 10 лет. Подробнее читайте здесь.

Ранее «Новости Пхукета» ошибочно сообщили, что освобождение от визового сбора за однократную туристическую визу также распространяется только на граждан перечисленных выше 19 стран. Редакция приносит извинения за ошибку.

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