Таиланд скорбит: Рекомендации для туристов Таиланд оплакивает смерть Короля Пхумипона Адульядета. В связи с этим агентство AFP составило список базовых рекомендаций для туристов, планирующих посетить Королевство в ближайший месяц. Agence France-Presse 17 Октября 2016 12:08:28 Большой дворец в Бангкоке закрыт для посещения вплоть до 21 октября. Фото: AFP Хотя на большинстве сфер общественной жизни траур не отразится, целый ряд развлекательных, спортивных и культурных мероприятий уже отменены или перенесены на поздние сроки. Кроме того, траур накладывает определенные ограничения на поведение туристов в общественных местах и доступные им развлечения. Ниже приведен список того, что нужно знать иностранцу. Будьте хорошими гостями Миллионы тайцев в эти дни облачились в черное. И хотя ношение траурных одежд не является обязательным требованием, от туристов ожидают, что они все же будут соблюдать определенные нормы, избегая излишне откровенных и красочных нарядов. Соответствующую рекомендацию озвучила, в частности, Великобритания. Британским туристам было рекомендовано «вести себя уважительно на публике», по возможности носить «уважительную» одежду неярких цветов, «следить за публикациями в местных СМИ и следовать указаниям местных властей». Похожие рекомендации озвучила и Австралия. МИД этой страны попросил туристов воздержать от всего, что может быть трактовано как неуважение, излишняя праздничность или распущенность. Тем не менее, отмечает AFP, к обычным пляжным нарядам претензий возникнуть не должно, если отдыхающий носит их на пляже, а не в общественных местах. Базовые услуги Большинство общественных заведений, таких как больницы, банки, посольства, государственные учреждения и торговые центры, работают в обычном режиме, хотя не исключены временные ограничения в конкретных заведениях. Сообщений о проблемах с транспортом пока не поступало. Культура и развлечения К настоящему моменту было объявлено об отмене ряда мероприятий международного уровня, включая концерт Моррисси и Scorpions, выступления коллективов Big Bang, JYP и FT Island. Также отменены были многочисленные мероприятия локального формата, такие как выставки, фестивали, театральные постановки. 14-й Международный кинофестиваль в Бангкоке был перенесен с ноября на январь (20-29 января). Все развлекательные передачи на телевидении сняты с эфира на ближайший месяц, но кинотеатры в Таиланде сейчас работают. Достопримечательности Большинство популярных достопримечательностей, включая буддистские храмы, открыты для посещения. Однако в связи с поминальными мероприятиями вплоть до 21 октября закрыты Большой Дворец и Храм Изумрудного Будды в Бангкоке. Столичные рынки под открытым небом также продолжат работать в обычном формате, хотя возможны и исключения. Ночная жизнь Ожидать привычной ночной жизни в Таиланде в ближайший месяц не стоит. Бангкокские ночные клубы и бары либо временно закрылись, либо сменили формат работы на более тихий и спокойный в соответствии с рекомендациями премьер-министра Праюта Чан-Очи. Некоторые заведения прекратили продажу алкоголя, в других спиртное по-прежнему подается. Единого распоряжения по этому вопросу не поступало. В СМИ уже появлялась информация о том, что течение первых 30 дней траура будут работать не позже, чем до 01:00 ночи, и играть только спокойную музыку. Популярная пляжная вечеринка Full Moon Party на острове Пханган отменена. Спорт Футбольная ассоциация Таиланда отменила товарищеский матч со сборной Ирана, проведение встречи Австралия-Таиланд в рамках отбора на Чемпионат мира остается под вопросом. Также отменены и запланированные на ближайшее время игры местных клубов. Поединки на Lumpini Boxing Stadium в Банкгоке отменены до 15 ноября. *В настоящий момент «Новости Пхукета» ожидают официальных рекомендаций для туристов от администрации Пхукета. Пока что заявлений по данной теме власти острова не делали.