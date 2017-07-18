Таиланд рассчитывает заработать на туризме 3,1 трлн бат в 2018 году

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) прогнозирует, что по итогам 2018 года выручка соответствующего сегмента экономики составит 3,1 млрд человек.

18 Июля 2017 16:28:31

Глава ТАТ Ютхасак Супасорн прогнозирует выручку турбизнеса в 2018 году на уровне 3,1 млрд человек. Около 2,1 трлн должны принести зарубежные рынки.

Рост показателя должны обеспечить кампания по привлечению туристов из европейских и китайских городов «второго эшелона» (прежде всего тех туристов, кто в стране еще не был), а также ориентация на качественный турпоток. Об этом заявил глава ТАТ Ютсахак Супасорн.

«В своем движении вперед ТАТ будет фокусироваться на увеличении числа качественных туристов из-за рубежа. Мы прогнозируем, что выручка туристической отрасли в 2018 году составит 3,1 трлн бат против 2,7 трлн в этом году», – цитирует Bangkok Post господина Супасорна.

Глава ТАТ прогнозирует, что в 2018 году страна получит 2,1 трлн бат от зарубежных туристов и еще 1 трлн принесет внутренний туризм. Прогнозируемые показатели 2017 года – 1,8 трлн и около 0,95 трлн соответственно.

Говоря о планах по продвижению страны на мировом туристическом рынке, он отметил, что правительство в 2017 году на 2,4% увеличило бюджет ТАТ – до 7,08 млрд бат.

Хотя в целом прогноз ТАТ позитивный, в ведомстве отмечают ряд негативных политических и экономических факторов, который могут сказаться на доходах тайского туризма. Уже сейчас страна ощущает замедление роста турпотока, и одна из причин происходящего – рост конкуренции со стороны Вьетнама и Лаоса, предлагающих путешественникам доступные туристические пакеты.

Одновременно фиксируется падение турпотока из Китая (после начала кампании по борьбе с низкобюджетными турами), а Хат-Яй, к примеру, страдает из-за сокращения числа отдыхающих из Малайзии и Сингапура.

«В первые шесть месяцев этого года туризм вырос лишь на 4,3% на фоне замедления темпов роста национальной и глобальной экономик», – отметил глава ТАТ.

Впрочем, даже не смотря на спад в ряде сегментов, в абсолютных цифрах турпоток продолжает расти. В этом году Таиланд рассчитывает принять 35 млн иностранцев при населении страны чуть более 70 млн (то есть на каждых двух тайцев придется один иностранный турист). При этом в 2016 году турпоток из-за рубежа составлял 34 млн, а за год до этого – 32,6 млн.

Что касается внутренненго туризма, то здесь также наблюдается восходящий тренд. В 2016 году тайцы совершили 145 млн поездок, в этом году значение показателя ожидается на уровне 154 млн, а в следующем – 162 млн.

Не изменится и доминирующая роль Китая в зарубежном турпотоке. Согласно прогнозу ТАТ, в 2017 году Таиланд должен принять 9 млн китайцев. Таким образом на долю КНР придется 27% все туристического потока из-за рубежа (больше, чем каждый четвертый турист).