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Таиланд подвел итог «Семи дней опасности» на дорогах

За период с 11 по 17 апреля включительно на дорогах Таиланда погибли 390 человек (четыре из них – на Пхукете).

Новости Пхукета

19 Апреля 2017 10:22:10

По сравнению с прошлым годом смертность на дорогах снизилась на 11,8%, однако показатель все равно оказался выше, чем в 2013-2015 годах. Соответствующие данные во вторник озвучил постоянный секретарь Министерства внутренних дел Крисада Бунрат, пишет Bangkok Post.

За семь дней в Таиланде было зафиксировано 3690 дорожных аварий, что на 7% выше прошлогоднего уровня (против 3447 в 2016 году и 3373 в 2015 году). Увеличилось и число пострадавших – показатель вырос на 4,2% и составил 3808 человек (против 3565 в 2016 году и 3559 в 2015 году).

Самым частыми причинами аварий, по словам Крисады Бунрата, стали вождение в пьяном виде (43%) и нарушение скоростного режима (28%). Двухколесные транспортные средства фигурировали в 85% аварий. Самым аварийным временем суток оказался период с 16:00 до 20:00.

Лидером по смертности на дорогах стала провинция Накхон-Ратчасима, где погибли 17 человек. По количеству пострадавших и числу аварий худший результат показала провинция Удон-Тхани (161 аварий и 168 пострадавших).

Нулевой результат по смертности показали четыре провинции: Краби, Мэ-Хонг-Сон, Нараттхиват и Самут-Сконгкхрам.

За нарушение ПДД в дни кампании были привлечены к ответственности 447,2 тыс. человек. Кроме того, 7512 транспортных средств были изъяты у водителей, которых полиция обнаружила за рулем в нетрезвом виде. Большая часть изъятого транспорта – двухколесные транспортные средства (5677 единиц).

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