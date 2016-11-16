Таиланд поднял лимит по чартерным рейсам из России

Максимальное количество рейсов на Пхукет увеличено вдвое, до 56 в неделю. Количество рейсов в Бангкок увеличено на треть, до 105 в неделю.

16 Ноября 2016 17:41:31

Авиакомпания Nordwind Airlines выполняет чартерные международные рейсы Pegas Touristik. Фото: Sergey Korovkin 84

Кабинет министров Таиланда одобрил увеличение лимита на чартерные рейсы из России, сообщает Bangkok Post.

Максимальное количество рейсов из любых российских городов на Пхукет увеличено вдвое, до 56 в неделю. Количество рейсов в Бангкок увеличено на треть, до 105 в неделю. Одновременно Россия подняла максимальную планку по рейсам из Таиланда в Москву и Санкт-Петербург – с 70 до 105 и с 28 до 56 в неделю соответственно. Решение об увеличении числа возможных рейсов было принято на двухсторонних переговорах ранее в этом году.

Министр транспорта Таиланда Арком Термпиттаяпайсит приветствовал принятое решение, отметив, что оно должно подстегнуть турпоток из России, поскольку использование чартерных рейсов позволяет снизить конечную стоимость туристической путевки для отдыхающего.

Также с 15 декабря регулярные перевозки по маршруту Москва-Банкгок восстановит тайский флагманский перевозчик Thai Airways. Компания намерены еженедельно отправлять по четыре рейса из тайской столицы в российскую и обратно.