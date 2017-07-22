Таиланд пересмотрит список запрещенных иностранцам профессий

Департамент трудоустройства намерен пересмотреть список работ, которыми запрещено заниматься иностранцам на территории страны.

22 Июля 2017 17:03:17

Легально работать таксистом в Таиланде сейчас может только тайский гражданин. Фото: Kevin Chang

В среду, 19 июля, глава Департамента трудоустройства Варанон Питиван заявил, что список, составленный еще в 1979 году, к настоящему моменту устарел и не отражает текущих реалий жизни в Королевстве, сообщает Bangkok Post.

В качестве примера господин Питиван указал на присутствие в списке запрета на «кладку кирпичей». Тайцы к работе на стройках, по его словам, интереса давно не проявляют. Кроме того, он подчеркнул, что ограничения на занятия физический трудом для выходцев из рядов стран уже отменены.

Департамент трудоустройства намерен подключить к процессу формирования нового списка представителей профессиональных групп.

Напомним, официальный список запрещенных профессий от 1979 года выглядит следующим образом: