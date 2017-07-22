Таиланд пересмотрит список запрещенных иностранцам профессий
Департамент трудоустройства намерен пересмотреть список работ, которыми запрещено заниматься иностранцам на территории страны.
Новости Пхукета
22 Июля 2017 17:03:17
В среду, 19 июля, глава Департамента трудоустройства Варанон Питиван заявил, что список, составленный еще в 1979 году, к настоящему моменту устарел и не отражает текущих реалий жизни в Королевстве, сообщает Bangkok Post.
В качестве примера господин Питиван указал на присутствие в списке запрета на «кладку кирпичей». Тайцы к работе на стройках, по его словам, интереса давно не проявляют. Кроме того, он подчеркнул, что ограничения на занятия физический трудом для выходцев из рядов стран уже отменены.
Департамент трудоустройства намерен подключить к процессу формирования нового списка представителей профессиональных групп.
Напомним, официальный список запрещенных профессий от 1979 года выглядит следующим образом:
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Физический труд;
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Сельское хозяйство, животноводство, лесное дело, рыболовство (за исключением работы, требующей особого опыта и знаний, специализированной работы и наблюдения за функционированием агропредприятий);
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Кладка кирпича и другие строительные работы;
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Резьба по дереву;
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Вождение транспортных средств за исключением пилотирования самолетов на международных рейсах;
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Работа продавцом в магазине;
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Аукционное дело;
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Бухгалтерский учет, аудит и супервайзинг за исключением международного аудита;
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Огранка и полировка драгоценных камней;
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Работа парикмахером и косметологом;
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Ручная работа ткача;
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Плетение изделий из ратанга, бамбука и так далее;
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Ручное изготовление тутовой бумаги;
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Изготовление лаковых изделий;
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Изготовление тайских музыкальных инструментов;
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Изготовление металлических изделий в технике «ниелло»;
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Изготовление золотых и серебряных изделий;
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Изготовление бронзовых изделий;
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Изготовление тайских кукол;
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Изготовление матрасов и стеганых одеял;
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Изготовление чаш для религиозных подношений;
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Ручное изготовление шелковых изделий;
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Изготовление изображений Будды;
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Изготовление ножей;
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Изготовление бумажных или тканевых зонтов;
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Изготовление обуви;
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Изготовление шляп;
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Брокерская и агентская деятельность за исключением сферы международной торговли;
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Проектирование и строительство гражданских сооружений, включая планирование, расчеты, исследования, тестирование и контроль за строительством, кроме работ, требующих специальных навыков и знаний;
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Архитектурные работы, включая проектирование, подготовку планов, оценку стоимости, руководство и консультирование при строительстве;
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Пошив дамского платья;
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Гончарное дело и изготовление керамических изделий;
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Ручное изготовление сигар и сигарет;
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Работа туристическим гидом и проведение экскурсий;
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Уличная торговля;
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Типографский набор тайского шрифта;
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Ручное изготовление шелковых нитей;
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Работа секретарем и конторская работа;
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Юридические услуги и адвокатура в суде.