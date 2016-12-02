Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Таиланд отменил сбор за однократные туристические визы для всех стран

Официальные лица подтвердили, что с 1 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 года однократные туристические визы выдаются бесплатно.

Новости Пхукета

2 Декабря 2016 12:16:54

Сбор за визы был отменен в соответствии с приказом Министерства внутренних дел от 30 ноября 2016 года. Распоряжение касается консульских учреждений Таиланда во всех странах мира. Соответствующая новость была опубликована на сайте консульского департамента МИД Таиланда вчера около полудня и обновлена в районе 19:00 вечера. На сайтах многих консульств и посольств (включая сайт посольства Таиланда в Москве) информации об отмене сборов еще нет.

Корреспондент редакции «Новостей Пхукета» связался по телефону с консульством Таиланда в Пенанге, и работники дипмиссии подтвердили, что с 1 декабря однократные туристические визы оформляются бесплатно, послабление распространяется на заявителей из любых стран, «кроме тех, что внесены в черный список». Получить соответствующее подтверждение в Бангкоке пока не удалось.

Также на период с 1 декабря по 28 февраля вдвое уменьшен сбор за визу по прибытию: он составляет 1000 бат вместо 2000 бат.

Ранее «Новости Пхукета» ошибочно сообщили, что освобождение от визового сбора за однократную туристическую визу распространяется только на граждан перечисленных 19 стран, имеющих право на визу по прибытию. Эта информация не соответствует действительности, редакция приносит извинения за ошибку.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Прогноз


Bangkok Hospital Phuket
НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.