Таиланд отменил сбор за однократные туристические визы для всех стран

Официальные лица подтвердили, что с 1 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 года однократные туристические визы выдаются бесплатно.

2 Декабря 2016 12:16:54

Сбор за визы был отменен в соответствии с приказом Министерства внутренних дел от 30 ноября 2016 года. Распоряжение касается консульских учреждений Таиланда во всех странах мира. Соответствующая новость была опубликована на сайте консульского департамента МИД Таиланда вчера около полудня и обновлена в районе 19:00 вечера. На сайтах многих консульств и посольств (включая сайт посольства Таиланда в Москве) информации об отмене сборов еще нет.

Корреспондент редакции «Новостей Пхукета» связался по телефону с консульством Таиланда в Пенанге, и работники дипмиссии подтвердили, что с 1 декабря однократные туристические визы оформляются бесплатно, послабление распространяется на заявителей из любых стран, «кроме тех, что внесены в черный список». Получить соответствующее подтверждение в Бангкоке пока не удалось.

Также на период с 1 декабря по 28 февраля вдвое уменьшен сбор за визу по прибытию: он составляет 1000 бат вместо 2000 бат.

Ранее «Новости Пхукета» ошибочно сообщили, что освобождение от визового сбора за однократную туристическую визу распространяется только на граждан перечисленных 19 стран, имеющих право на визу по прибытию. Эта информация не соответствует действительности, редакция приносит извинения за ошибку.